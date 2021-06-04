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Бывший тюремный врач: Латыпова должны были отправить в Новинки, а не в больницу в СИЗО

04.06.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Василий Завадский более 20 лет работал в пенитенциарной системе, два года возглавлял медслужбу Департамента исполнения наказания. По его словам, подозрительно выглядит скорая выписка политзаключенного Степана Латыпова.



Обычно в случаях парасуицида пациента направляют на обследование РНПЦ психического здоровья, пишет TUT.BY. Латыпов же на следующий день оказался в больнице СИЗО.

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Фото: nn.by

Напомним, 1 июня Латыпов пытался покончить жизнь самоубийством прямо в зале суда в Минске. Он заявил, что на него оказывали давление сотрудники ГУБОП: более 50 дней провел в «пресс-хате», угрожали, если не признает вину, уголовное дело заведут на родных и соседей, которые живут в районе «площади Перемен».

Из суда обвиняемого забрали медики скорой помощи. В тот же день Минздрав сообщил, что пациент перенес операцию, его жизни ничего не угрожает. Уже на следующий день его отправили обратно в СИЗО, там есть своя больница.

Василий Завадский, который специализируется, в том числе, в психиатрии, говорит, что поступок Латыпова выглядит как отчаянная попытка показать, что с ним произошло в заключении.

— Вероятно, это был для него единственный способ сопротивляться унижениям и пыткам, - говорит собеседник. — Латыпов пока не осуждён, он обвиняемый. В моей практике (проработал в системе ДИН до 2010 года. — Прим. TUT.BY) таких людей помещали в гражданские больницы, в тюремную возвращали в исключительных случаях, когда лечение было длительным, а пациента ведь должен охранять конвой, поэтому ставился вопрос, могут ли тюремные медики взять под свою ответственность такого больного. В случае с Латыповым такое скорое возвращение в СИЗО, конечно, вызывает вопросы. Но без согласия гражданских и тюремных медиков это было бы невозможно. Остаётся вопрос, принимали ли они сами такое решение или всё же под давлением. Кроме того, в случае попытки суицида обычно назначается обследование, то есть человека направляют в Новинки в РНПЦ психического здоровья. Поскольку предварительное следствие окончено, идёт судебное следствие, не исключено, что судья может направить его на такое обследование, проводится оно в стационаре.

По словам Василия Завадского, попытки, когда обвиняемые в знак протеста или отчаяния пытались совершить суицид были и когда он работал в системе.

— Но такие пациенты к нам, в тюремную больницу, не попадали. Они же были ещё не осуждены, поэтому проходили лечение в обычных стационарах, — сказал эксперт.

В 2011 году была ликвидирована тюремная больница, которая находилась в Минске на улице Кальварийской. На ее месте построили новый жилой квартал. Временно функции больницы были перенесены в СИЗО №1 на улице Володарского, где несколько камер приспособили для этих целей. Полноценная тюремная больница должна быть построена вместе с новым СИЗО, в поселке Колядичи, однако сроки сдачи объекта затягиваются с того самого 2011 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Василий Завадский более 20 лет работал в пенитенциарной системе, два года возглавлял медслужбу Департамента исполнения наказания. По его словам, подозрительно...
 
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