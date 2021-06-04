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IATA призывает Евросоюз отменить запрет на полеты над Беларусью

04.06.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная организация считает, что не нужно политизировать вопросы авиабезопасности после инцидента с самолетом Ryanair.



Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и тему авиационной безопасности после инцидента с Ryanair, говорится в пресс-релизе ассоциации, пишет Sputnik.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Протасевич и его спутница София Сапега были задержаны.

"Авиабезопасность нельзя политизировать ни при каких условиях. IATA осудила действия правительства Белоруссии и призвала к проведению независимого расследования. Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларусью с помощью директивы по безопасности также является политизацией авиационной безопасности", - данные слова генерального директора IATA Вилли Уолша приводятся в пресс-релизе.

Отмечается, что такое развитие событий вызывает разочарование. EASA должно отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям управлять безопасностью, как они это делают каждый день - с помощью обычных оценок операционных рисков, отмечено в документе.

"Политика никогда не должна вмешиваться в безопасную эксплуатацию самолетов, а политики не должны использовать авиационную безопасность как прикрытие для достижения политических или дипломатических целей", - подчеркнуто в пресс-релизе.

Ряд стран раскритиковал произошедшее в минском аэропорту 23 мая, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. В ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, и запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси.

Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.

В ИКАО заявили, что проведут расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня.

Ответ EASA


Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) прокомментировало требования и обвинения IATA. В данном учреждении отметили, что своим решением запретить полеты над Беларусью EASA стремилось снизить риск для пассажиров и экипажей от полетов над территорией этой страны.

По словам представителя агентства, после консультаций с государствами-членами EASA и Европейской комиссией, EASA издало директиву по безопасности 2021-02. Этот документ призывает национальные компетентные органы власти в государствах-членах EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов, что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено.

"Задача в области безопасности SD – снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей, который может возникнуть", – сказал он.

В агентстве также подчеркнули, что безопасность остается ключевым драйвером работы и миссии EASA по обеспечению безопасных авиаперелетов для граждан ЕС в Европе и во всем мире.
 
Теги: Минск
 
 
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Международная организация считает, что не нужно политизировать вопросы авиабезопасности после инцидента с самолетом Ryanair.
 
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