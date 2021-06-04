Все на шашалыки: синоптики обещают теплые выходные

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. По-летнему теплая погода ожидается в Беларуси на выходных и в начале следующей недели, хотя не обойдется и без осадков, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Весна в текущем году в Беларуси выдалась холодной: долгожданное потепление пришло в республику только в первых числах июня.

По информации синоптиков, днем в субботу 5 июня возможны небольшие кратковременные дожди, местами – с грозами. Днем температура воздуха составит от +20 до +26°С.

В воскресенье 6 июня осадки ожидаются на юго-востоке Беларуси, тоже временами с грозами, днем воздух прогреется до +25°С.

Начало следующей недели тоже будет достаточно теплым: в понедельник 7 июня небольшие дожди прогнозируются уже на всей территории Беларуси, а днем ожидается от +20 до +26°С.