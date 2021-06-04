ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все на шашалыки: синоптики обещают теплые выходные

04.06.2021 19:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 июн – Sputnik. По-летнему теплая погода ожидается в Беларуси на выходных и в начале следующей недели, хотя не обойдется и без осадков, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Весна в текущем году в Беларуси выдалась холодной: долгожданное потепление пришло в республику только в первых числах июня.

По информации синоптиков, днем в субботу 5 июня возможны небольшие кратковременные дожди, местами – с грозами. Днем температура воздуха составит от +20 до +26°С.

В воскресенье 6 июня осадки ожидаются на юго-востоке Беларуси, тоже временами с грозами, днем воздух прогреется до +25°С.

Начало следующей недели тоже будет достаточно теплым: в понедельник 7 июня небольшие дожди прогнозируются уже на всей территории Беларуси, а днем ожидается от +20 до +26°С.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики говорят, что теплая погода продержится в Беларуси как минимум до понедельника: местами воздух прогреется до +26°С.
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: льды Арктики тают в два раза быстрее, чем считалось ранее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by