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Все на шашалыки: синоптики обещают теплые выходные
04.06.2021 19:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 июн – Sputnik. По-летнему теплая погода ожидается в Беларуси на выходных и в начале следующей недели, хотя не обойдется и без осадков, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Весна в текущем году в Беларуси выдалась холодной: долгожданное потепление пришло в республику только в первых числах июня.
По информации синоптиков, днем в субботу 5 июня возможны небольшие кратковременные дожди, местами – с грозами. Днем температура воздуха составит от +20 до +26°С.
В воскресенье 6 июня осадки ожидаются на юго-востоке Беларуси, тоже временами с грозами, днем воздух прогреется до +25°С.
Начало следующей недели тоже будет достаточно теплым: в понедельник 7 июня небольшие дожди прогнозируются уже на всей территории Беларуси, а днем ожидается от +20 до +26°С.
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Синоптики говорят, что теплая погода продержится в Беларуси как минимум до понедельника: местами воздух прогреется до +26°С.
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