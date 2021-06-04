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Кулеба: Лукашенко будет больно, если к Протасевичу пустят представителей «ЛНР»
Источник материала: UDF
Дмитрий Кулеба / Reuters
«Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно, и особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас очень много разного рода связей, в том числе экономических», —
Он не стал уточнять возможные конкретные действия со стороны Украины. Кулеба заявил, что не хочет такими анонсами упрощать жизнь Лукашенко и его окружению.
«Во-вторых, мы будем действовать очень взвешенно, потому что не хотим никакой политической или торговой войны с Беларусью... Но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем, и неуважение к территориальной целостности Украины — это одна из таких вещей», — объяснил дипломат.
После встречи с Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что представители «ЛНР» смогут допросить в Беларуси блогера Романа Протасевича. В сюжете, показанном на телеканале ОНТ вечером 3 июня, Марат Марков также намекал, что блогера могут выдать в «ЛНР».
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Он не стал уточнять возможные конкретные действия со стороны Украины.
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