Источник материала: UDF



Дмитрий Кулеба / Reuters

Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно, и особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас очень много разного рода связей, в том числе экономических», — передает «Укринформ» слова Дмитрия Кулебы. «Будет больно. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно, и особенно когда речь идет о Беларуси, с которой у нас очень много разного рода связей, в том числе экономических», —«Укринформ» слова

«Во-вторых, мы будем действовать очень взвешенно, потому что не хотим никакой политической или торговой войны с Беларусью... Но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем, и неуважение к территориальной целостности Украины — это одна из таких вещей», — объяснил дипломат.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кулеба: Лукашенко будет больно, если к Протасевичу пустят представителей «ЛНР» Он не стал уточнять возможные конкретные действия со стороны Украины.

Он не стал уточнять возможные конкретные действия со стороны Украины. Кулеба заявил, что не хочет такими анонсами упрощать жизнь Лукашенко и его окружению.После встречи св Сочи Лукашенко заявил, что представители «ЛНР» смогут допросить в Беларуси блогера. В сюжете, показанном на телеканале ОНТ вечером 3 июня, Марат Марков также намекал, что блогера могут выдать в «ЛНР».