Источник материала: UDF



Фото: DW

ТАСС

«Истина всегда, как обычно где-то там по середине находится. Поэтому лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим не спеша разобраться, — сказал президент. — Все равно, как бы ни было, кто-бы ни говорил, что какой-то режим там что-то подавляет, знаете, все равно изменения в любом обществе будут происходить в соответствии с объективными обстоятельствами, связанными с развитием этого общества. Не надо в это вмешиваться никогда».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин: Нужно дать белорусам возможность самим разобраться Нужно дать белорусам возможность самим не спеша разобраться в ситуации внутри страны.

Нужно дать белорусам возможность самим не спеша разобраться в ситуации внутри страны, считает президент России.