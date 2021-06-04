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Путин: Нужно дать белорусам возможность самим разобраться

04.06.2021 19:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путин: Нужно дать белорусам возможность самим разобраться
Фото: DW
Россия занимает нейтральную позицию по внутриполитическим событиям в Беларуси, это дело белорусского народа, заявил Путин, пишет ТАСС.

Нужно дать белорусам возможность самим не спеша разобраться в ситуации внутри страны, считает президент России.

«Истина всегда, как обычно где-то там по середине находится. Поэтому лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим не спеша разобраться, — сказал президент. — Все равно, как бы ни было, кто-бы ни говорил, что какой-то режим там что-то подавляет, знаете, все равно изменения в любом обществе будут происходить в соответствии с объективными обстоятельствами, связанными с развитием этого общества. Не надо в это вмешиваться никогда».
 
 
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Нужно дать белорусам возможность самим не спеша разобраться в ситуации внутри страны.
 
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