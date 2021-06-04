Источник материала: UDF



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«У нас есть стопроцентная уверенность, что придет время, когда все эти преступники в Беларуси, которые репрессируют и пытают людей, ответят за это в соответствии с законодательством и чувством всеобщей справедливости. Такой момент наступит», — подчеркнул замглавы МИД Польши.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Польша запустила механизмы неотвратимости наказания для властей Беларуси Придет время, когда преступники за все ответят.

Как пишет, об этом сегодня в эфирезаявил замминистра иностранных дел Польши