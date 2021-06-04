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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До 7 лет лишения свободы: предъявлено еще одно обвинение по «делу TUT.BY» ДФР КГК передал уголовное дело Следственному комитету.

4 июня Мингорсуд оставил в силе избранную длямеру пресечения в виде заключения под стражу, пишетРанее сообщалось, что в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.1 ст. 16, ч.2 ст. 243 УК) обвиняются главный редактор TUT.ВY Марина Золотова и журналист порталаВсего по «делу TUT.ВY» были задержаны 15 человек. Большинству из них избрана самая суровая мера пресечения в виде заключения под стражу, они находятся в СИЗО №1 и следственном изоляторе КГБ.ДФР КГК передал уголовное дело Следственному комитету.