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Лукашенко заменил замкомандующего внутренними войсками по тылу

04.06.2021 19:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Полковник Виталий Наркевич назначен заместителем командующего внутренними войсками МВД по тылу — начальником тыла. Полковника Игоря Татарко от этой должности освободили.

Лукашенко заменил замкомандующего внутренними войсками по тылу

Такой указ Александр Лукашенко подписал 4 июня, сообщает его пресс-служба.

Полковник Игорь Татарко освобожден от должности заместителя командующего внутренними войсками МВД по тылу — начальника тыла и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

 
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Полковник Виталий Наркевич назначен заместителем командующего внутренними войсками МВД по тылу — начальником тыла. Полковника Игоря Татарко от этой должности...
 
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