ЕС запретил пролет над своей территорией и доступ в аэропорты всем белорусским перевозчикам

Всем белорусским авиаперевозчикам запрещен пролет над территорией Евросоюза и доступ в аэропорты ЕС. Такое решение 4 июня принял Совет Евросоюза.





«Таким образом, страны ЕС будут обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или перелет над своей территорией любому самолету, эксплуатируемому белорусскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика», — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, передает БелаПАН .

Отмечается, что сегодняшнее решение «является продолжением Заключений Европейского совета от 24 и 25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, поставившую под угрозу безопасность полетов».

«В Заключениях также осуждается задержание властями Беларуси журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги и содержится призыв к Совету [Европейского союза] принять необходимые меры, в том числе расширить списки физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры согласно соответствующему режиму санкций, а также ввести дальнейшие адресные экономические санкции», — говорится в сообщении.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сведений о бомбе на борту. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения лайнера в небо подняли истребитель МиГ-29.

Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, был объявлен в международный розыск, власти Беларуси ранее направили в Польшу запрос о его выдаче. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

На экстренном заседании совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) 27 мая было принято решение провести расследование инцидента. ICAO должна подготовить промежуточный отчет к 25 июня.

2 июня Агентство авиационной безопасности Евросоюза издало директиву, в которой призвало государства EASA обязать национальных авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

«Агентство авиационной безопасности Европейского союза издало директиву по безопасности полетов 2021-02, в которой содержится призыв к национальным компетентным органам государств — членов EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов о том, что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено, если это не требуется для безопасной работы в непредвиденных обстоятельствах», — говорилось в сообщении по этому поводу.

При этом Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 4 июня призвала EASA придерживаться принципа «разделения политики и авиационной безопасности».

«Авиационная безопасность не должна политизироваться, — говорится в заявлении на сайте ассоциации. — IATA осудила действия правительства Беларуси и призвала к независимому расследованию. Но запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларуси путем [принятия соответствующей] директивы по безопасности является политизацией безопасности полетов. Это ретроградный и разочаровывающий ход. EASA следует отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям обеспечивать безопасность полетов так, как они это делают ежедневно, — при помощи обычной оценки эксплуатационных рисков».

«Злом зла не поправишь. Политика не должна мешать безопасной эксплуатации воздушных судов, а политики не должны прикрываться авиационной безопасностью для достижения политических или дипломатических целей», — подчеркнул генеральный директор IATA Вилли Уолш.