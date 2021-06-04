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Военно-медицинский институт откроется в Минске 7 июня

04.06.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он создан на базе военно-медицинского факультета в Белорусском государственном медицинском университете.



Для отечественной системы военно-медицинского образования это знаковое событие.

Институт будет готовить кадровых офицеров медицинской службы для Вооруженных Сил Беларуси и других воинских формирований по специальности «Лечебное дело», специализации «Военно-медицинское дело». Здесь также будут проходить подготовку студенты БГМУ по программе офицеров медицинской службы запаса.

Вместе с тем, в институте наладят переподготовку и повышение квалификации врачебного состава Вооруженных Сил, подготовку, специализацию и повышение квалификации специалистов медицинского профиля для заинтересованных ведомств. Повышать квалификацию сможет и профессорско-преподавательский состав медицинских вузов по военно-медицинской тематике, пишет 1prof.by.
 
 
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Он создан на базе военно-медицинского факультета в Белорусском государственном медицинском университете.
 
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