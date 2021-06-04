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В Офисе генпрокурора рассказали, когда будет результат по делу Шеремета

04.06.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, когда наконец будет результат по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По ее словам, дело о непосредственных исполнителях преступления сейчас находится в суде, пишет РБК-Украина.


Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Об этом шла речь в программе "Право на владу".

Генпрокурор отметила, что после рассмотрения суда будет апелляция.

"Если мы говорим сейчас о непосредственных исполнителях - дело в суде. Результат дела в суде будет именно тогда, когда суд закончит слушание дела, а потом будет апелляция", - сообщила Венедиктова.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании троих исполнителей убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Двоих отпустили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Также сообщалось, что причастными к убийству Шеремета также могут быть белорусские спецслужбы.

 
 
 
 
 
 
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, когда наконец будет результат по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По ее словам, дело о...
 
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