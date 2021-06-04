В Офисе генпрокурора рассказали, когда будет результат по делу Шеремета

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)





Об этом шла речь в программе "Право на владу".





Генпрокурор отметила, что после рассмотрения суда будет апелляция.





"Если мы говорим сейчас о непосредственных исполнителях - дело в суде. Результат дела в суде будет именно тогда, когда суд закончит слушание дела, а потом будет апелляция", - сообщила Венедиктова.





Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании троих исполнителей убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. Двоих отпустили под домашний арест.





Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.





Также сообщалось, что причастными к убийству Шеремета также могут быть белорусские спецслужбы.







