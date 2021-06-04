







информации Office Life, среди ее кредиторов числится Юрий Чиж. Сейчас, поOffice Life, среди ее кредиторов числится Юрий Чиж.

По данным на 2016 год, которые публиковал журналист Александр Ярошевич, «Вариант» наполовину принадлежал брату Чижа Александру, а еще 50% — у племянника Андрея (сын другого брата Чижа).





Основной профиль компании — производство деревянных дверей. Банкротство «Варианта» началось в 2019 году. Часть имущества уже продана (оборудование и автомобили). Пока что предполагается, что ликвидация юрлица завершится в 2021 году, но суд может продлить срок.





Среди кредиторов «Варианта» также есть Белагропромбанк, Белинвестбанк, Брестская таможня, Ивацевичский лесхоз, «ФХБ БЕЛ» и «Гудпекер Трейд» (оптовые продавцы лесоматериалов).