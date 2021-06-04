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Чиж судится с братьями? Бизнесмен оказался среди кредиторов фирмы "Вариант"

04.06.2021 20:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В августе в Экономическом суде города Минска пройдет очередное заседание по банкротству компании «Вариант», которая ранее входила в бизнес-империю «Трайпл».



Сейчас, по информации Office Life, среди ее кредиторов числится Юрий Чиж.
По данным на 2016 год, которые публиковал журналист Александр Ярошевич, «Вариант» наполовину принадлежал брату Чижа Александру, а еще 50% — у племянника Андрея (сын другого брата Чижа).

Основной профиль компании — производство деревянных дверей. Банкротство «Варианта» началось в 2019 году. Часть имущества уже продана (оборудование и автомобили). Пока что предполагается, что ликвидация юрлица завершится в 2021 году, но суд может продлить срок.

Среди кредиторов «Варианта» также есть Белагропромбанк, Белинвестбанк, Брестская таможня, Ивацевичский лесхоз, «ФХБ БЕЛ» и «Гудпекер Трейд» (оптовые продавцы лесоматериалов).
 
Теги: Минск
 
 
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В августе в Экономическом суде города Минска пройдет очередное заседание по банкротству компании «Вариант», которая ранее входила в бизнес-империю «Трайпл».
 
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