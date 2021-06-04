Путин: Российские спецслужбы не участвовали в посадке самолета Ryanair в Минске

Российские спецслужбы не участвовали в посадке самолета Ryanair в Минске, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня.





«Ну нет, конечно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего, передает БелаПАН .

Еще один вопрос касался веры Путина в утверждение белорусских властей, что о минировании самолета сообщила радикальная палестинская группировка ХАМАС. «Вы знаете, я не хочу давать оценок ни того, что в Штатах произошло (нападение сторонников проигравшего президента Дональда Трампа на Капитолий в январе. — ред.), не хочу давать оценок тому, что произошло с этим самолетом. Если по-честному, я этого не знаю», — сказал президент РФ.

«Значит, я видел там заявление руководства НАТО по поводу того, что, наверное, Россия принимала участие [в посадке самолета]. Ну это просто, вы знаете, могу вам сказать, НАТО в опасности, если руководство НАТО делает такие заявления. Потому что это значит, что люди просто не понимают, как такие процессы могут происходить. Это же все делается совсем по-другому, как кому-то кажется. Здесь международная кооперация какая-то просто невозможна, понимаете?» — заявил Путин.

«Вот мы задержали в Москве тех, кто планировал там переворот и убийство Лукашенко (филолога и политтехнолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича. — ред.), — продолжил он. — Но мы делали это по запросу КГБ Белоруссии. Значит, как мне объяснил сам президент Белоруссии, значит, они не планировали никаких операций подобного рода. У них появилась информация о том, что этот человек на борту, после того как он уже оказался на территории Белоруссии и когда в интернете появились его фотографии».

«Я даже не хочу вникать в это дело. Понимаете, это нас не касается совершенно», — сказал Путин.

«Вы нас затюкали вот этими вопросами, — обратился Путин к ведущему. — И меня, и канцлера [Австрии Себастьяна Курца] (участвовал в форуме онлайн. — ред.). Значит, какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он там делает, чего хочет. Борется с режимом Лукашенко…»

Путин не закончил эту фразу, так как его перебил ведущий.

На вопрос, посадила бы Россия самолет, летящий над ее территорией с разыскиваемой персоной, он ответил: «Не скажу».