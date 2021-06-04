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Минчанка скончалась после того, как привилась вакциной “Спутник V”
Источник материала: Партизан
3 июня в одной из минских больниц умерла 70-летняя Антонина Ч. Накануне женщина привилась вакциной “Спутник V”.
Антонина Ч. / инстаграм
Коллега погибшей минчанки
На машине скорой помощи Антонину Ч. оперативно отвезли в больницу. Однако врачи не смогли спасти женщину. Родственники видят связь между её смертью и прививкой. Но медицинских заключений на этот счёт пока что нет.
Антонина Ч. и её внучка / инстаграм
Отвечая 4 июня на вопросы на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума, Владимир Путин заявил, что не зафиксировано ни одной смерти, связанной с использованием “Спутника V”:
— ...По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины, — цитирует Путина “Первый канал”.
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3 июня в одной из минских больниц умерла 70-летняя Антонина Ч. Накануне женщина привилась вакциной “Спутник V”.
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