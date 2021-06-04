Минчанка скончалась после того, как привилась вакциной “Спутник V”





Антонина Ч. / инстаграм

рассказала Еврорадио, что женщине стало плохо вскоре после того, как она получила дозу российской вакцины. Коллега погибшей минчанкиЕврорадио, что женщине стало плохо вскоре после того, как она получила дозу российской вакцины.





На машине скорой помощи Антонину Ч. оперативно отвезли в больницу. Однако врачи не смогли спасти женщину. Родственники видят связь между её смертью и прививкой. Но медицинских заключений на этот счёт пока что нет.









Антонина Ч. и её внучка / инстаграм





Отвечая 4 июня на вопросы на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума, Владимир Путин заявил, что не зафиксировано ни одной смерти, связанной с использованием “Спутника V”:





— ...По данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины, — цитирует Путина “Первый канал”.







