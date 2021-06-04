«Гродно Азот» продолжает работу с потенциальным подрядчиком нового азотного комплекса

интервью «Вестнику «Белнефтехима» сообщил гендиректор предприятия Игорь Ляшенко, передает reform.by. Об этом в«Вестнику «Белнефтехима» сообщил гендиректор предприятия Игорь Ляшенко,reform.by.





«Разумеется, необходимо обозначить наш стратегически важный проект — «Строительство азотного комплекса по проспекту Космонавтов, 100 в г. Гродно». В настоящее время по этому проекту продолжается работа с итальянской компанией Tecnimont S.p.A. Проект будет реализован в формате «под ключ», который предполагает выполнение генеральным подрядчиком всего комплекса работ, начиная от проектирования и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. Продолжается работа над проектом как со стороны предприятия, так и со стороны зарубежного партнера», — сказал он.





По его словам, предприятие также разработало программу модернизации до 2025 года. Она предполагает реконструкцию цехов аммиак-3 и аммиак-4 с увеличением их мощностей, а также строительство цеха производства раствора карбамида.





Реконструкция аммиачных цехов позволит увеличить мощность каждого из агрегатов до 2 100 тонн в сутки или до 693 тыс. т в год. Реконструкция затронет практически все отделения цехов. Предполагается, что удастся снизить потребление природного газа на тонну аммиака. Цех раствора карбамида сможет выпускать около тысячи тонн в сутки или 330 тыс. т в год.



