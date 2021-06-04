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«Гродно Азот» продолжает работу с потенциальным подрядчиком нового азотного комплекса

04.06.2021 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Гродно Азот» продолжает взаимодействовать с итальянской компанией Tecnimont S.p.A, которая предварительно выбрана подрядчиком по строительству нового азотного комплекса.

Об этом в интервью «Вестнику «Белнефтехима» сообщил гендиректор предприятия Игорь Ляшенко, передает reform.by.

«Разумеется, необходимо обозначить наш стратегически важный проект — «Строительство азотного комплекса по проспекту Космонавтов, 100 в г. Гродно». В настоящее время по этому проекту продолжается работа с итальянской компанией Tecnimont S.p.A. Проект будет реализован в формате «под ключ», который предполагает выполнение генеральным подрядчиком всего комплекса работ, начиная от проектирования и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. Продолжается работа над проектом как со стороны предприятия, так и со стороны зарубежного партнера», — сказал он.

По его словам, предприятие также разработало программу модернизации до 2025 года. Она предполагает реконструкцию цехов аммиак-3 и аммиак-4 с увеличением их мощностей, а также строительство цеха производства раствора карбамида.

Реконструкция аммиачных цехов позволит увеличить мощность каждого из агрегатов до 2 100 тонн в сутки или до 693 тыс. т в год. Реконструкция затронет практически все отделения цехов. Предполагается, что удастся снизить потребление природного газа на тонну аммиака. Цех раствора карбамида сможет выпускать около тысячи тонн в сутки или 330 тыс. т в год.

«Специалисты ОАО «Гродно Азот» готовы к реализации перечисленных проектов, но первоочередность их будет определена по итогам будущих лет», — отметил Ляшенко, пишет s13.ru.
 
Теги: Гродно
 
 
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