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Помните, как брата расстрелянного Селюна задержали в День Воли с «пистолетами»? Его выпустили с Володарки

04.06.2021 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В марте возле станции метро «Пушкинская» милиция задержала 30-летнего Андрея Шабуню из Вилейки, брата-близнеца приговоренного к смертной казни в 2013 году Павла Селюна. Сообщалось, что во время личного досмотра у Андрея нашли газовый и сигнальный пистолеты, патроны, лазерную указку и складной нож. Андрей Шабуня на покаянном видео говорил, что купил этот набор через интернет, чтобы защищаться, а в митингах никогда не участвовал. Больше известий о нем не было.




Оказалось, что около недели назад Андрея отпустили. Он кратко рассказал «Нашей Ниве» о произошедшем и о том, куда пропал на два месяца.

В день, когда его задержали, 27 марта, он приехал в Минск по делам.

«Хотелось купить пару вещей и прошвырнуться по магазинам и рынку Ждановичи. О том, что что-то будет на Пушкинской, был без понятия. Просто шел от Макдональдса к переходу в метро. Ни флагов, ни символики, ни выкриков. Одет был в белые кроссовки, синие джинсы, байку с накинутым капюшоном, куртку, черную кепку и рюкзак расцветки милитари. Возможно, так нельзя по Минску ходить, но по Вилейке можно.

На подходе к переходу стоял патруль в зеленом. Меня окликнули: «Можно посмотреть ваш рюкзак?» Без задней мысли расстегнул, знал, что ничего запрещенного при мне нет. В вещах показалась рукоятка «Премьера-4» (аэрозольный пистолет. — «НН»). «Пройдемте с нами, наш клиент». Взяли под руки и повели к автозаку».

Там у мужчины спрашивали про какой-то телеграм-канал и координатора, о которых он раньше не слышал. Вытряхнули вещи из рюкзака, обыскали куртку — нашли ПE-3 (пусковое устройство) и запасную обойму, нож. Все сложили на пол, сфотографировали вещи и Андрея, опросили его. Мужчина объяснял, что найденные вещи носит для защиты.

В сюжете, который публиковала милиция, показывали телефон Андрея с подпиской на телеграм-каналы. Три из них были свежими, датированными одним временем — 12:41. Андрей уверяет, что никогда не был на них подписан.

«Во время моего пребывания в автозаке бойцы посмеивались надо мной и говорили, что задержали меня «блестяще». Мои ответы явно не удовлетворяли старшего и он сказал: «Может, черных позвать?» Я молчал. Потом тот дал мне два раза по лицу и сказал: «Зря вы в Минск приехали. Зовите черных».

Мужчине стянули сзади руки и перевели из автозака в бусик. Во Фрунзенское РУВД он ехал, стоя на коленях.

Что было потом, Андрей в деталях не рассказывает. Поместили в СИЗО-1 по уголовному делу по статье 342 УК (действия, грубо нарушающие общественный порядок). Суда пока не было. 21 мая меру пресечения изменили, мужчину выпустили с Володарки, но он обязан являться по вызову следствия.
 
Теги: Минск
 
 
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В марте возле станции метро «Пушкинская» милиция задержала 30-летнего Андрея Шабуню из Вилейки, брата-близнеца приговоренного к смертной казни в 2013 году Павла...
 
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