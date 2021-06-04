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Лукашенко поручил проработать увеличение поставок гранитного щебня в Россию
04.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На внутреннем рынке Беларуси предприятие «Гранит» должно работать без каких-либо препятствий. Такое поручение правительству дал президент республики Александр Лукашенко во время посещения горно-обогатительного комбината в Микашевичах, передает телеканал «МИР 24».
Это самый крупный гранитный карьер в стране. Здесь ежедневно добывают около 50 тысяч тонн природных ископаемых, перерабатывают в щебень и отгружают почти 700 железнодорожных вагонов. Половина идет на экспорт. При этом внутренний рынок ощущает недостаток нерудных стройматериалов и экспортирует их из Украины. Президент настаивает: так быть не должно.
Лукашенко предложил осваивать новые рынки сбыта. А правительству поручил связаться с российскими коллегами и проработать вопрос об увеличении поставок. С прошлого года Российская Федерация ограничила объемы ввоза в страну белорусского щебня.
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Президент Беларуси призвал осваивать новые рынки сбыта.
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