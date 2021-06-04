Лукашенко поручил проработать увеличение поставок гранитного щебня в Россию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На внутреннем рынке Беларуси предприятие «Гранит» должно работать без каких-либо препятствий. Такое поручение правительству дал президент республики Александр Лукашенко во время посещения горно-обогатительного комбината в Микашевичах, передает телеканал «МИР 24».

Это самый крупный гранитный карьер в стране. Здесь ежедневно добывают около 50 тысяч тонн природных ископаемых, перерабатывают в щебень и отгружают почти 700 железнодорожных вагонов. Половина идет на экспорт. При этом внутренний рынок ощущает недостаток нерудных стройматериалов и экспортирует их из Украины. Президент настаивает: так быть не должно.

«Мы очень легко отдаем свои рынки для других. В прошлом году мы определенное количество продукции завезли с Украины. Они барьеры нам выстраивают, начиная от воздуха и заканчивая товарами, которые мы стараемся туда продать, а мы растопырились, как в народе говорят, давайте везите. В ущерб своим. Есть ряд мелких проблем, которые мы хорошо знаем и которые решим в ближайшее время», – сказал Лукашенко.

Лукашенко предложил осваивать новые рынки сбыта. А правительству поручил связаться с российскими коллегами и проработать вопрос об увеличении поставок. С прошлого года Российская Федерация ограничила объемы ввоза в страну белорусского щебня.