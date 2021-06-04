Президент Польши встетился с польскими активистами, освобожденными из-под белорусского ареста









Президент Польша Анджей Дуда. Фото – Andrzej Hrechorowicz/KPRP





Иреной Бернацкой и Марией Тишковской из Главного правления Союза поляков Беларуси и Анной Панишевой, директором польской школы в пишет Белсат. Президент Польши говорил на конференции с представителями польского национального меньшинства в Беларуси:из Главного правления Союза поляков Беларуси и, директором польской школы в Бресте , которые находятся в Польше с 25 мая,Белсат.





Анджей Дуда подчеркнул, что до недавнего времени они были в тюрьме в Беларуси, их освободили благодаря дипломатическим усилиям польских властей, которые длились несколько недель.





В начале президент подчеркнул, что польское меньшинство в Беларуси является неотъемлемой частью белорусского общества. Он добавил, что международные конвенции гарантируют ей право заботиться о своем наследии и развивать собственную национальную культуру. Права меньшинств также гарантированы польско-белорусским соглашением 1992 года, которое много лет уважалось, а сейчас нарушается белорусской стороной, отметил президент.





Дуда пообщался с представителями польской диаспоры о двух месяцах, которые они провели в белорусском СИЗО. Их обвинили в «реабилитации нацизма» и «разжигании национальной розни». Также обсуждался вопрос польских школ, польского скаутинга и судьбы Союза поляков в Беларуси, президент которого Анджелика Борис остается под стражей, а многим активистам пришлось эмигрировать.





«Я хотел бы подчеркнуть очень решительно: польские власти и я, как президент Республики Польша, буду делать все, чтобы поляки и белорусы не были разделены», – заявил Дуда.





Он подчеркнул, что нынешние власти Беларуси преследуют Союз поляков в Беларуси.





«Попытка разделить поляков с белорусами таким образом из – за ложных обвинений в пропаганде нацизма, что, очевидно, было драмой как для белорусов, так и для поляков во время Второй мировой войны, что привело к уничтожению семей, гнусное обвинение, это ужасное обвинение», – заявил президент.





«Но я хотел бы очень решительно подчеркнуть, что мы не допустим ссор наших обществ», – подчеркнул Дуда.





Анна Панишева выступила от имени лидеров польского меньшинства в Лиде, Бресте и Волковыске:





«Господин Президент, я хотела бы выразить большую признательность […] за освобождение нас из тюрьмы, в которую мы попали по абсурдному обвинению. Мы должны были защищать свое достоинство, достоинство выклятых солдат и достоинство Польши. Мы делаем это в Беларуси годами, но в этом году за это посадили не только нас, но и других. Я надеюсь, что мы вместе будем защищать доброе имя Польши, включая поляков в Беларуси. И что никто никогда не разделит белорусскую нацию и польскую».





Также сегодня лидеры белорусской оппозиции встретились с президентом Республики Польша – Павлом Латушко, который сейчас в эмиграции в Варшаве, и Светланой Тихановской, которая вчера приехала из Вильнюса. Политики поговорили с белорусами, живущими в Польше, и обсудили необходимость признать режим Александра Лукашенко террористическим.