Каверин о невыходе выпуска его блога: «Я боюсь говорить. Больше не вытягиваю. Арест Ивулина стал последней каплей»

пишет Трибуна. «Должна была появиться очень хорошая программа, но ее нет. Почему? Причина проста – страх. Мой личный страх. Я боюсь говорить. Я больше не вытягиваю. Арест Александра Ивулина, моего коллеги, стал последней каплей. Я не мог ни есть, ни пить, а уж, тем более, не мог записать и склеить ту программу, которую задумал. Банально – мне страшно,Трибуна.





Я не понимаю правил той игры, по которой мне и всем журналистам этой страны предлагается играть. Я не понимаю величин той системы координат, в которой нам предлагается существовать и работать сегодня. Может быть, от того, что я дурак, может быть, от того, что что-то не так с системой координат и правилами.





Не знаю, продолжит ли этот блог существование. Я очень надеюсь, что да. Возможно, в несколько измененном формате, но надеюсь, что да, потому что я к вам уже по пятницам привык. Я действительно отношусь к этому, как к работе. А вот как делать эту работу, чтобы минимизировать риски, чтобы не бояться каждый день быть арестованным – я пока не знаю», – сказал Каверин на своем YouTube-канале.





Напомним, что автор Youtube-канала «ЧестнОК», журналист Tribuna.com Александр Ивулин осужден на 30 суток ареста. Монтажера канала «ЧестнОК», экс-сотрудника БТРК Ярослава Писаренко осудили на 15 суток.