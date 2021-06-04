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В Ивье парень сорвал госфлаг, в суд направлено дело о принудительном лечении

04.06.2021 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прокуратура Ивьевского района направила в суд уголовное дело для применения принудительных мер безопасности и лечения в отношении 20-летнего местного жителя.


Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В марте молодой человек сорвал государственный флаг с фасадов зданий Ивьевского центра культуры и досуга и редакции газеты "Ивьевский край". Таким образом, по материалам дела, он решил продемонстрировать свое оскорбительное и кощунственное отношение к флагу.

"Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, молодой человек во время совершения общественно опасного деяния и сейчас не способен сознавать фактический характер и общественную опасность своих поступков и руководить ими, нуждается в принудительном лечении с изоляцией в психиатрическом стационаре", - рассказали в прокуратуре.

Дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к молодому человеку принудительных мер безопасности и лечения.
 
 
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Прокуратура Ивьевского района направила в суд уголовное дело для применения принудительных мер безопасности и лечения в отношении 20-летнего местного жителя.
 
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