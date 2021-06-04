Кортеж президента Киргизии попал в ДТП, есть погибший









Об этом сообщила пресс-служба президента Киргизии, передает издание Tengrinews.





пишет РБК-Украина. Президентский кортеж попал в аварии во время визита главы государства в Иссык-Кульскую область. Отмечается, что в один из автомобилей сопровождения врезалась выехавшая на встречную полосу легковая машина,РБК-Украина.





По его словам, в результате ДТП есть трое пострадавших и один погибший из числа сотрудников девятой службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), осуществляющей охрану первых лиц страны.





"Президент в аварии не пострадал, он находился в другой машине", - уточнили в пресс-службе.





По предварительным данным, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии.





Напомним, 4 июня в Киргизии в Алайском районе Ошской области неудачно сел вертолет Вооруженных сил страны. На борту находились 15 человек.





Отметим, ранее 4 июня пограничники Кыргызстана сообщили, что обстановка на участке границы Кыргызстана и Таджикистана снова напряженная. Со стороны Таджикистана наблюдается скопление техники и военнослужащих.





На фоне эскалации пограничного конфликта Кыргызстан и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга.







