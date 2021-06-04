Белый дом: Байден обсудит с Путиным Беларусь

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А также нормы гражданской авиации.

В Белом доме назвали темы предстоящей в Женеве встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина: ситуация вокруг дипломатов РФ и США, а также Беларусь, Украина, Иран, КНДР, Сирия, Афганистан, нормы гражданской авиации, перспективы дальнейшего разоружения и борьба с изменением климата.

— Президент [Байден] также подтвердит нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, и мы будем говорить о Беларуси и необходимости соблюдения норм гражданской авиации, которые, как мы видим, грубо нарушались в последние недели, — заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, сообщает ТАСС .

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Байденом, но готов дать разъяснения, если США сами затронут этот вопрос.