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Белый дом: Байден обсудит с Путиным Беларусь

04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

А также нормы гражданской авиации.

В Белом доме назвали темы предстоящей в Женеве встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина: ситуация вокруг дипломатов РФ и США, а также Беларусь, Украина, Иран, КНДР, Сирия, Афганистан, нормы гражданской авиации, перспективы дальнейшего разоружения и борьба с изменением климата.

— Президент [Байден] также подтвердит нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, и мы будем говорить о Беларуси и необходимости соблюдения норм гражданской авиации, которые, как мы видим, грубо нарушались в последние недели, — заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности при Белом доме Эрик Грин, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин не планирует поднимать тему Беларуси на встрече с Байденом, но готов дать разъяснения, если США сами затронут этот вопрос.

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А также нормы гражданской авиации.
 
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