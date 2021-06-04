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Мнение: «Режим Лукашенко становится ценным товаром для глобального политического торга»
04.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Атака на пассажирский лайнер, похоже, действительно стала ключевым моментом в динамике политического кризиса в Беларуси и заставила основных игроков значительно скорректировать свои планы.
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Цель. После силового захвата самолёта Ryanair степень неприемлемости беларуской диктатуры для Задача резко повысилась. Для Кремля это стало большим подарком, потому что режим Лукашенко, лишённый возможности внешнеполитического маневрирования, попадает в тотальную зависимость от руководства РФ, и с ним можно делать всё, что захочется.
Теперь для Москвы важно, чтобы Лукашенко не сорвался с крючка и не попытался хоть как-нибудь замириться с Западом. А значит — его нужно провоцировать на обострение конфликта.
Методы. Все последние дни часть российской госпропаганды и некоторые официальные лица РФ играли на самолюбии беларуского диктатора, называя его настоящим лидером, который не побоялся действовать решительно. В парадигме дворовой культуры девяностых такой приём назывался «взять на пацана».
Однако можно заметить любопытный момент: раззадоривают Лукашенко не самые статусные лица российской власти. Да, он получил информационную поддержку на уровне некоторых депутатов, глав департаментов министерств, самых одиозных пропагандистов и силовиков. А вот высшее руководство России ограничилось весьма обтекаемыми фразами о двойных стандартах Запада (они их всегда произносят в любой непонятной ситуации).
Причина такой частичной поддержки со стороны России объясняется неуверенностью в состоянии Лукашенко. Кто знает, что ещё учудит этот пациент, почувствовав за спиной полномасштабную поддержку восточного соседа.
Вдруг после захвата пассажирского лайнера последует ещё более серьёзный вызов европейской безопасности, и беларуский режим сразу признают террористическим. А это повлечёт за собой статус спонсора терроризма для ряда крупнейших российских госкомпаний. В таком раскладе РФ придётся заплатить за безумства режима Лукашенко цену, превышающую все когда-либо выданные кредиты.
Уже сейчас звучат голоса европейских политиков, что за захват лайнера нужно наказывать именно Россию. Москве этого очень не хотелось бы. Подтверждением тому —
Получается, что перед Кремлём стоит непростая задача. С одной стороны, нужно убедить Лукашенко, что Россия поможет и не надо пытаться идти на мировую с Западом. С другой стороны, нужно дать понять ЕС и США, что преступления беларуского режима — это личная инициатива Лукашенко и Москва тут не при делах.
В эпоху информационной прозрачности оптимально решить такую задачу невозможно. Вот Кремль и использует гибридный подход. С одной стороны, российские гостелеканалы (известно, что Лукашенко их смотрит) провоцируют диктатора на эскалацию. С другой, высшее руководство Кремля использует крайне обтекаемые формулировки, чтобы при удобном случае умыть руки и слить беларуский режим.
Результат. Если у Кремля получится добиться поставленных целей, то режим Лукашенко станет, по сути, их собственностью. Сразу скажем, что это не синоним поглощению Беларуси. Всё-таки, при нынешней непростой экономической и внутриполитической ситуации в самой России, оккупация целой страны находится в зоне запредельного риска (с Крымом даже не стоит сравнивать).
Выгода для Кремля тут состоит в том, что в таком раскладе режим Лукашенко становится ценным товаром для глобального политического торга. Потерявшая адекватность диктатура на границе ЕС — это то, что можно попробовать выгодно продать на тех же переговорах с Байденом. Акт такой продажи станет для Лукашенко потерей власти, а для его пособников — потерей свободы. А что поделать, горе тем, кто потерял субъектность и стал разменной монетой в большой игре.
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Кремль при удобном случае хочет умыть руки и слить беларуский режим.
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