Мнение: «Режим Лукашенко становится ценным товаром для глобального политического торга»

Источник материала: Салiдарнасць

Атака на пассажирский лайнер, похоже, действительно стала ключевым моментом в динамике политического кризиса в Беларуси и заставила основных игроков значительно скорректировать свои планы.

Телеграм-канал Кукловод и овца о том, какие цели преследует Россия, как она пытается их добиваться, и к чему всё это может привести.

Цель. После силового захвата самолёта Ryanair степень неприемлемости беларуской диктатуры для Задача резко повысилась. Для Кремля это стало большим подарком, потому что режим Лукашенко, лишённый возможности внешнеполитического маневрирования, попадает в тотальную зависимость от руководства РФ, и с ним можно делать всё, что захочется.

Теперь для Москвы важно, чтобы Лукашенко не сорвался с крючка и не попытался хоть как-нибудь замириться с Западом. А значит — его нужно провоцировать на обострение конфликта.

Методы. Все последние дни часть российской госпропаганды и некоторые официальные лица РФ играли на самолюбии беларуского диктатора, называя его настоящим лидером, который не побоялся действовать решительно. В парадигме дворовой культуры девяностых такой приём назывался «взять на пацана».

Однако можно заметить любопытный момент: раззадоривают Лукашенко не самые статусные лица российской власти. Да, он получил информационную поддержку на уровне некоторых депутатов, глав департаментов министерств, самых одиозных пропагандистов и силовиков. А вот высшее руководство России ограничилось весьма обтекаемыми фразами о двойных стандартах Запада (они их всегда произносят в любой непонятной ситуации).

Причина такой частичной поддержки со стороны России объясняется неуверенностью в состоянии Лукашенко. Кто знает, что ещё учудит этот пациент, почувствовав за спиной полномасштабную поддержку восточного соседа.

Вдруг после захвата пассажирского лайнера последует ещё более серьёзный вызов европейской безопасности, и беларуский режим сразу признают террористическим. А это повлечёт за собой статус спонсора терроризма для ряда крупнейших российских госкомпаний. В таком раскладе РФ придётся заплатить за безумства режима Лукашенко цену, превышающую все когда-либо выданные кредиты.

Уже сейчас звучат голоса европейских политиков, что за захват лайнера нужно наказывать именно Россию. Москве этого очень не хотелось бы. Подтверждением тому — публичное заявление Путина о том, что Россия не имеет отношения к захвату самолёта.

Получается, что перед Кремлём стоит непростая задача. С одной стороны, нужно убедить Лукашенко, что Россия поможет и не надо пытаться идти на мировую с Западом. С другой стороны, нужно дать понять ЕС и США, что преступления беларуского режима — это личная инициатива Лукашенко и Москва тут не при делах.

В эпоху информационной прозрачности оптимально решить такую задачу невозможно. Вот Кремль и использует гибридный подход. С одной стороны, российские гостелеканалы (известно, что Лукашенко их смотрит) провоцируют диктатора на эскалацию. С другой, высшее руководство Кремля использует крайне обтекаемые формулировки, чтобы при удобном случае умыть руки и слить беларуский режим.

Результат. Если у Кремля получится добиться поставленных целей, то режим Лукашенко станет, по сути, их собственностью. Сразу скажем, что это не синоним поглощению Беларуси. Всё-таки, при нынешней непростой экономической и внутриполитической ситуации в самой России, оккупация целой страны находится в зоне запредельного риска (с Крымом даже не стоит сравнивать).

Выгода для Кремля тут состоит в том, что в таком раскладе режим Лукашенко становится ценным товаром для глобального политического торга. Потерявшая адекватность диктатура на границе ЕС — это то, что можно попробовать выгодно продать на тех же переговорах с Байденом. Акт такой продажи станет для Лукашенко потерей власти, а для его пособников — потерей свободы. А что поделать, горе тем, кто потерял субъектность и стал разменной монетой в большой игре.