В Украине выросли продажи грузовиков, МАЗ — второй по популярности

В мае 2021 года на авторынке Украины продан 1071 новый коммерческий автомобиль, что на 58% больше, чем в мае предыдущего года.





В то же время продажи коммерческих автомобилей в мае снизились на 15% по сравнению с апрелем, сообщает Укравтопром.

Наибольшим спросом пользовались автомобили марки «Рено», которые охватили 28% рынка новых коммерческих авто — 298 продаж, что вдвое больше по сравнению с маем 2020-го.

Второе место досталось автомобилям марки МАЗ — 104 регистрации. Продажи белорусской техники за год выросли на 76%.

Замыкает тройку лидеров «Фиат», в активе которого 103 машины (минус 2%).