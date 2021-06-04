ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Украине выросли продажи грузовиков, МАЗ — второй по популярности

04.06.2021 21:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В мае 2021 года на авторынке Украины продан 1071 новый коммерческий автомобиль, что на 58% больше, чем в мае предыдущего года.

В Украине выросли продажи грузовиков, МАЗ — второй по популярности

В то же время продажи коммерческих автомобилей в мае снизились на 15% по сравнению с апрелем, сообщает Укравтопром.

Наибольшим спросом пользовались автомобили марки «Рено», которые охватили 28% рынка новых коммерческих авто — 298 продаж, что вдвое больше по сравнению с маем 2020-го.

Второе место досталось автомобилям марки МАЗ — 104 регистрации. Продажи белорусской техники за год выросли на 76%.

Замыкает тройку лидеров «Фиат», в активе которого 103 машины (минус 2%).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продажи белорусской техники за год выросли на 76%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: «Режим Лукашенко становится ценным товаром для глобального политического торга»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by