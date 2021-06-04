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Гранит и высокие технологии: Лукашенко посетил горно-обогатительный комбинат

04.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Интеллектуальный карьер и беспилотные технологии в разработке месторождений. Все это показали Александру Лукашенко в Брестской области. Под Микашевичами работает самый крупный горно-обогатительный комбинат в Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Испытания беспилотных БелАЗов – это совместная разработка белорусских и российских конструкторов. Операторы-водители управляют ими из павильонов неподалеку. Но благодаря платформе 5G могут управлять самосвалами и за тысячи километров. Так выглядит интеллектуальный карьер. Их белорусы готовы продавать под ключ.

«Спроектировали объект, построили, ввели в эксплуатацию и сделали это все белорусскими силами за два месяца. Мы показываем, что это не просто решение, которое где-то есть. А вот оно. Приехали, запаковали и продали вам. Это наш дополнительный экспортный потенциал, который мы можем предлагать на рынке», – отмечает первый заместитель генерального директора предприятия Александр Ботвинник.

Видеокамеры, радары, лидары, система навигации. Большую часть комплектующих для новых БелАЗов разработали молодые белорусские программистами, вчерашние студенты. Они – гордость предприятия, а президент говорит – и страны.

«Свои айтишники, которые этим занимаются. Молодцы. Я часто говорю про IT-парк. Но у нас кроме IT-парка огромное количество людей, которые создают программное обеспечение и «железо». У нас уже вся страна превратилась в айтишную. Собрали ребят, они работают, создают готовый продукт. Не просто программное обеспечение в Америку продают, а создают то, что сегодня нам нужно», – подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.

Разработкой месторождения «Ситницкое» занялись еще в 2013 году. Но строить там перерабатывающий завод не спешили. Потенциал старого карьера не исчерпан. Залежей ископаемых хватит на 30 лет. Правда, из-за пандемии упал экспорт белорусского щебня. Западные партнеры в Польше и Литве не работали. Теперь грозят санкциями. Это самый простой способ вытеснить конкурента с рынка.

«Мало того, что они психологически пытаются нас придавить, так они же и конкуренты наши, и это естественно. Мир в прошлом году сжался на фоне COVID-19, места всем не хватает. Поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило. Что касается правительства, президента – вы за нас не волнуйтесь: мы свою работу сделаем. Но каждый должен понимать, что просто не будет. Это, прежде всего, обычная конкуренция», – отметил Лукашенко.

В Микашевичах ежедневно добывают около 50 тысяч тонн гранита и строительного камня. Перерабатывают в основном в щебень и отгружают почти 700 железнодорожных вагонов. Половину экспортируют, но могут и больше. Также президент потребовал обеспечить нерудными стройматериалами и щебнем внутренний рынок. До этого часть продукции Беларусь закупала на Украине.

«Мы очень легко отдаем свои рынки другим. Они барьеры нам выстраивают, начиная от воздуха и заканчивая товарами, которые мы стараемся туда продать. А мы растопырились, как в городе говорят: давайте везите, в ущерб своим. Посмотрим на свой внутренний рынок, чтобы его защитить», – заявил президент Беларуси.

Лукашенко поручил проработать вопрос об увеличении поставок в Россию. Предприятие «Гранит» создано в конце 1975 года и является крупнейшим производством щебня в Беларуси.



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Благодаря платформе 5G оператор может управлять самосвалами за тысячи километров. Интеллектуальный карьер белорусы готовы продавать под ключ.
 
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