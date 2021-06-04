«Слова Путина — это удар под дых Лукашенко»

Источник материала: Салiдарнасць

По сути, российский президент допустил, что в белорусской ситуации виновны не западные кукловоды, а Александр Григорьевич.

— Откровенно говоря, не очень хочется спекулировать или создавать, как модно говорить, избыточный потенциал, но кажется, что эта одна из важнейших новостей за очень долгое время, — пишет Телеграм-канала Каласы пад сярпом тваім . — Комментируя ситуацию в Беларуси, Путин сказал , что «Истина всегда, как обычно где-то там посередине находится».

Это не укол, не шпилька – это удар под дых Лукашенко. Понятно, что более конкретных заявлений ждать не приходится, ведь, как говаривал еще Рузвельт в адрес диктатора Никарагуа: «он может быть и сукин сын, но наш сукин сын».

Абсолютно лишить Лукашенко поддержки — значит просто выбросить главную карту в потенциальном торге с Западом, соответственно этого допустить никак нельзя. Но фактически это первый публичный факт допущения руководством РФ того, что АГЛ мог сам быть виновен в сложившейся ситуации, и что это происходит «в соответствии с объективными обстоятельствами, связанными с развитием этого общества», а не по указке западных кукловодов.

Мнение: «Режим Лукашенко становится ценным товаром для глобального политического торга»