ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Ролан Гаррос". Яна Сизикова освобождена из-под стражи, следствие по ее делу ведет прокуратура Парижа

04.06.2021 21:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Задержанная в Париже после матча на турнире "Ролан Гаррос" российская теннисистка Яна Сизикова освобождена из-под стражи, следствие продолжается, сообщили РИА Новости в прокуратуре французской столицы.




"Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается", — заявили в прокуратуре Парижа.

В пятницу газета Parisien сообщила, что российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше парного матча на "Ролан Гаррос" в 2020 году.

По информации газеты, спортсменка помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции, в ее гостиничном номере прошли обыски. Во французской прокуратуре подтвердили РИА Новости, что Сизикова подозревается в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. Посольство РФ в Париже рассказало РИА Новости, что оно в курсе задержания российской теннисистки, дипмиссия находится в контакте с французскими властями по данному вопросу, пишет Прессбол.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанная в Париже после матча на турнире "Ролан Гаррос" российская теннисистка Яна Сизикова освобождена из-под стражи, следствие продолжается, сообщили РИА...
 
Новости дня
Новости разные
 
Узімку праваабаронца Судаленка дапамог з дровамі шматдзетнай вясковай сям’і. Сьледзтва назвала гэта «арганізацыяй пратэстаў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by