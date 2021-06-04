"Ролан Гаррос". Яна Сизикова освобождена из-под стражи, следствие по ее делу ведет прокуратура Парижа













"Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается", — заявили в прокуратуре Парижа.





В пятницу газета Parisien сообщила, что российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше парного матча на "Ролан Гаррос" в 2020 году.





пишет Прессбол. По информации газеты, спортсменка помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции, в ее гостиничном номере прошли обыски. Во французской прокуратуре подтвердили РИА Новости, что Сизикова подозревается в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. Посольство РФ в Париже рассказало РИА Новости, что оно в курсе задержания российской теннисистки, дипмиссия находится в контакте с французскими властями по данному вопросу,Прессбол.











