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Reuters: Облигации Лукашенко под угрозой из-за репрессий против граждан

04.06.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хэштег #BelarusBloodBonds в Twitter напоминает банкам и инвестиционным фондам об их обязанностях и призывает избавляться от облигаций долга, который выпускает режим Александра Лукашенко.



Захват Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги вызвал новую обеспокоенность в инвестиционных фондах относительно этичности инвестиций в государственный долг Беларуси, рассказали Reuters сотрудники ряда компаний, пишет reuters.com.

Один и инвестиционных менеджеров на условиях анонимности рассказал Reuters, что его фонд под давлением клиентов, обративших внимание на активность в социальных сетях, уже продает облигации белорусского государственного долга.

«Нельзя говорить об экологии, социальной сфере и государственном управлении и инвестировать в действительно плохое управление – больше и больше компаний боятся репутационных рисков», – рассказал менеджер.

Сейчас долг Беларуси по облигациям составляет около $5,5 миллиарда. Среди тех, кто покупал эти бумаги, такие фонды и банки как BlackRock, PIMCO, NN IP, UBS, Aberdeen Standard и JPMorgan.

Всего внешний государственный долг Беларуси составляет $ 18,5 миллиарда.

Часть инвесторов уже решила избавляться от лукашенковских облигаций. Так, Йенс Мунч Хольст, управляющий директор датского фонда AkademikerPension, активы которого составляют $22 миллиарда, уже добавил эти бумаги к списку тех, которые покупаться не будут.

С другой стороны, одни из самых крупных инвестиционных фондов продолжают инвестиции в режимы с сомнительной историей в сфере прав человека. Так, убийство в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги мало повлияло на привлекательность саудовских облигаций. Западные фонды удерживают китайские облигации на миллиарды долларов, хотя США и Евросоюз критикуют нарушения Пекина в этой сфере.

«Облигации режимов, которые угнетают или пытают собственных граждан, называют «кровавыми облигациями», – сказал менеджер Aberdeen Standard Investments Виктор Шабо, в компании которого есть долговые облигации Лукашенко.

Однако, возможно, новые санкции больше повлияют на ситуацию с возможностью Лукашенко брать в долг на открытом рынке. Так, в четверг министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз может запретить Лукашенко выпускать облигации на европейских финансовых рынках, пишет Reuters.
 
 
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Хэштег #BelarusBloodBonds в Twitter напоминает банкам и инвестиционным фондам об их обязанностях и призывает избавляться от облигаций долга, который выпускает режим...
 
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