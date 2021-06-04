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Эвакуация жителей началась из сел приграничной с Таджикистаном области Кыргызстана

04.06.2021 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Чон-Алайского района Ошской области Кыргызстана, граничащей с Таджикистаном, начали эвакуацию местных жителей, сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель районной администрации.




"Из приграничных сел эвакуируют женщин, детей и стариков. Остаются только мужчины, чтобы охранять села", - сказал собеседник агентства.

По его словам, глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев, прибывший в пятницу в Чон-Алайский район, встретился с местными жителями и заявил, что ситуация на границе находится под контролем.

"Потом он поехал на переговоры с представителями Таджикистана. Видимо, переговоры не увенчались успехом, нам сказали срочно эвакуировать население во внутрь республики", - отметил представитель районной администрации.

Ранее в пятницу Погранслужба Кыргызстана сообщила об обострении ситуации на киргизско-таджикской границе. По данным ведомства, таджикская сторона около 03:00 (00:00 мск) начала устанавливать контейнер на неописанном участке в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области, зайдя в глубь территории Кыргызстана на расстояние до тысячи метров.

МИД Кыргызстана вручил ноту протеста послу Таджикистана, обвинив таджикскую сторону в нарушении ранее достигнутых договоренностей, а также протокол рабочей встречи представителей министерств обороны от 1 мая 2021 года.

"Несмотря на имеющиеся договоренности, пограничные представители Таджикистана не отвечают и не выходят на связь, избегая возможности проведения переговоров для снятия напряженности. Киргизская сторона в целях недопущения дальнейшей эскалации в приграничных районах потребовала от таджикской стороны демонтировать в местности Унжу-Булак установленные контейнеры, отвести военнослужащих и военную технику", - заявили в МИД Кыргызстана.

МИД Таджикистана со своей стороны вручил ноту протеста послу Кыргызстана в связи заявлением киргизской стороны о нарушении договоренности по границе, сообщили местные СМИ со ссылкой на управление информации и печати ведомства. Официальный сайт внешнеполитического ведомства эту информацию пока не публиковал.

"Таджикский пограничный наряд находится на территории Таджикистана, ранее описанной, начертанной и согласованной совместным протоколом двух стран. Таджикские пограничники осуществляют охрану нашей территории и пограннаряд выставлен по принципу паритета", - сообщило издание "Азия-Плюс" со ссылкой на таджикский МИД.
 
 
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Власти Чон-Алайского района Ошской области Кыргызстана, граничащей с Таджикистаном, начали эвакуацию местных жителей, сообщил в пятницу "Интерфаксу"...
 
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