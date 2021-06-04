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Сайт радио «Мир» в Беларуси получил диплом премии «ТИБО-2021»
04.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске наградили обладателей интернет-премии «ТИБО-2021». Среди победителей – и радио «Мир». Его сайт
Сегодня радио «Мир» вещает в 12-ти городах Беларуси. Его могут слушать свыше 70% жителей страны. В новой студии установили семь видеокамер и умную систему визуализации. Это позволяет на сайте смотреть эфирные программы, радиоконцерты и другие проекты.
В этом году на конкурс поступило свыше 500 заявок. Победителей выбирали в 12-ти номинациях. Среди них – «Образование и наука», «Спорт», «Здоровье и медицина».
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На сайте radiomir.by можно смотреть эфирные программы, радиоконцерты и другие проекты.
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