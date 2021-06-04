Сайт радио «Мир» в Беларуси получил диплом премии «ТИБО-2021»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске наградили обладателей интернет-премии «ТИБО-2021». Среди победителей – и радио «Мир». Его сайт radiomir.by получил диплом в номинации «Лучший информационный ресурс», сообщает «МИР 24».

Сегодня радио «Мир» вещает в 12-ти городах Беларуси. Его могут слушать свыше 70% жителей страны. В новой студии установили семь видеокамер и умную систему визуализации. Это позволяет на сайте смотреть эфирные программы, радиоконцерты и другие проекты.

«Мы, радийщики, всегда за кадром, нас никто не видит, нас по голосам узнают. Мы особо ведь и не видны… Так приятно, что нас отметили и заметили, увидели нашу работу», – говорит заместитель главного редактора радио «Мир» в Беларуси Анна Иваницкая.

В этом году на конкурс поступило свыше 500 заявок. Победителей выбирали в 12-ти номинациях. Среди них – «Образование и наука», «Спорт», «Здоровье и медицина».