ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске скончалась активистка партии Зенона Пазьняка Александра Гаевская

04.06.2021 22:41 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На 75-м году ушла из жизни Александра Гаевская — ветеран белорусского национально-освободительного движения, член БНФ «Адраджэньне» и Консервативно-христианской партии — БНФ.

В Минске скончалась активистка партии Зенона Пазьняка Александра Гаевская

«30 последних лет своей жизни посвятила борьбе за независимую и свободную Беларусь, воспитанию белорусской молодежи в любви к своей стране, своей земле», — сообщают руководство и члены КХП-БНФ в «Фейсбуке».

Прощание состоится в субботу 5 июня по адресу: Минск, Серебрянка, ул. Малинина, 35В с 12 до 13 часов.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 75-м году ушла из жизни Александра Гаевская — ветеран белорусского национально-освободительного движения, член БНФ «Адраджэньне» и Консервативно-христианской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Канцлер Аўстрыі: Выбіваньне з Пратасевіча нейкіх прызнаньняў нельга лічыць нармальным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by