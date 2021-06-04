Готов к рассмотрению: Лукашенко внес законопроект об изменении Конституции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В июне белорусский парламент рассмотрит в первом чтении законопроект об изменении Конституции. Документ внес в парламент президент Александр Лукашенко. Согласно изменениям, выборы в советы депутатов и палату представителей Национального собрания будут проводиться в единый день голосования, передает «МИР 24».

«Согласно процедуре, законопроект подготовлен и прошел согласование в постоянных комиссиях. Мы получили заключение от экспертных органов, внесены небольшие технические правки и, собственно говоря, он готов к обсуждению», – сказал председатель постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко.

Таким образом, после принятия закона будут продлены сроки полномочия местных советов депутатов нынешнего созыва. Они будут исполнять свои обязанности до начала полномочий нового состава представителей, избранных в единый день голосования.