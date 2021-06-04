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В Белом доме прокомментировали грядущую встречу Байдена и Путина

05.06.2021 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга 4 июня, что президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина ждет «непростой разговор».

Она отметила, что предстоящая встреча не позволит урегулировать все разногласия между странами, однако даст возможность лидерам обсудить целый ряд тем лицом к лицу.

«Я не думаю, что мы рассчитываем, будто это будет встреча с результатами, которые решат все вопросы, все вызовы в отношениях между нами», — сказала она на брифинге.

При этом Псаки отметила, что, хотя разговор будет непростым, он станет возможностью обсудить общие интересы США и России, такие как ядерная безопасность и стабильность и поднять «серьезные вопросы, которые нас беспокоят».

В Белом доме сообщали, что Джо Байден во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен обсудить Украину, Беларусь и вопрос стратегической стабильности.

В марте Байден называл Путина убийцей.

 
 
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга 4 июня, что президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина ждет «непростой...
 
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