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Путин о Беларуси: Мы хотим занимать нейтральную позицию

05.06.2021 06:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии», — заявил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме 4 июня.

Путин о Беларуси: Мы хотим занимать нейтральную позицию

«Там истина всегда, как обычно, где-то там посередине находится. Поэтому лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим, не спеша, разобраться. Все равно, понимаете, все равно, как бы ни было, кто бы ни говорил, что какой-то режим там что-то подавляет, вы знаете, все равно, значит, изменения в любом обществе — они будут происходить в соответствии с объективными обстоятельствами, связанными с развитием этого общества. Не надо в это вмешиваться никогда», — призвал Путин, передает БелаПАН.

По его мнению, пристальное внимание к посадке самолета Ryanair в Минске вызвано тем, что происходящее в Беларуси «не только привлекает внимание, а наши многие соседи хотят на это повлиять». «Но я просто в этой связи хочу припомнить, что и самолет одного из лидеров государств был посажен принудительно, Эво Моралеса… Никто об этом не вспоминает, как будто этого и не было», — сказал Путин. (Имеется в виду незапланированная посадка в Вене в 2013 году самолета возвращавшегося из Москвы президента Боливии, которому не давали воздушный коридор Франция, Португалия, Испания и Италия из-за подозрения в нахождении на борту скандально известного бывшего аналитика ЦРУ Эдварда Сноудена.)

«Это не значит, что нельзя замечать [посадку самолета], но влезать во внутренние дела не нужно. Вот я о чем», — заявил президент РФ.

«В той же Белоруссии много проблем внутренних. Мы хотим занимать нейтральную на самом деле позицию. Это все дело белорусского народа. Но там это все, значит, оценивается в одном свете и ключе, а в Штатах то же самое (январское нападение на Капитолий. — ред.), но в другом. Вот двойные стандарты — от этого надо избавиться», — сказал также Путин.

 
Теги: Минск
 
 
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«Я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии», — заявил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом...
 
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