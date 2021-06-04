Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как компания с белорусским капиталом оказалась в тройке самых крупных бизнесов латвийского Вентспилса Несмотря на проблемы.

Согласно отчетам местных регистрирующих органов, объем выручки Ultraplast EU вырос на 36% и составил 15,571 млн евро. Больший объем продаж обеспечили только местный филиал швейцарского производителя коммунальной техники Bucher Municipal (57,3 млн евро) и медицинская компания Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca (16,8 млн евро).Ultraplast EU – один из самых молодых и успешных бизнесов в Латвии, занимающийся производством и реализацией поликарбонатных изделий. По итогам 2018 года компания, в которую инвестировали белорусы Юлия Чернова и Сергей Тимофеев стала самым динамично развивающимся бизнесом Латвии, а в 2019 году вошла в топ-500 крупнейших коммерческих структур этой страны.С конца 2019 году она строит завод на территории Вентспилсского свободного порта. Производственное помещение сооружается администрацией порта, включая ресурсы Европейского фонда регионального развития. Вклад европейской структуры составляет 1,2 млн евро из 4,1 млн евро.В свою очередь компания Ultraplast EU арендует эту недвижимость для размещения завода по выпуску поликарбонатных листов. Предприятие, в оснащение которого будет инвестировано 12 млн евро, планировалось ввести в эксплуатацию через год. Его мощности рассчитаны сначала на выпуск 1,2 тыс. тонн листов в год, потом — на 5 тыс. тонн. При полной мощности на нем будет занято около 50 рабочих.В середине прошлого года, однако, у владельцев Ultraplast EU и администрации порта возникли разногласия из-за сроков сдачи здания завода. Как сообщало тогда «Завтра твоей страны», белорусские инвесторы грозились заморозить проект из-за того, что администрация не выполнила обязательства по созданию инфраструктуры. В письме, которое было направлено руководителям Вентспилсского свободного порта и опубликовано в СМИ, указывалось, что произошло отклонение от графика строительства и выявлены проблемы с браком металлоконструкций и электроэнергией.В случае несоблюдения сроков и не устранения проблем владельцы Ultraplast EU пообещали «оставить за собой право поиска иных территориальных локаций для реализации своего инвестиционного проекта».