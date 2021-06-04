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Венгрия поставит памятник создателю биткоина

05.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Будапеште, столице Венгрии, появится первая в мире статуя в честь создателя биткоина, который скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото.


Изображение: Река Гергели

Личность разработчика — или группы разработчиков — биткоина, стоящих за именем, до сих пор остаётся загадкой. Эту анонимность автор проекта Андраш Дьерфи хочет подчеркнуть в скульптуре: фигуру Накамото оденут в толстовку с накинутым капюшоном и знаком биткоина, пишет dev.by со ссылкой на Markets Insider.

Лицо скульптуры будет сделано из бронзово-алюминиевого сплава, отполированного таким образом, чтобы отражать смотрящего в него человека — как символ того, что провозгласить себя Сатоши Накамото может любой: это одновременно все и никто. Бюст выполнят из бронзы в натуральную величину.

Статую проектируют два скульптора — Тамаш Гилли и Река Гергели. По мнению Дьерфи, кем бы ни был Накамото, его изобретение стало началом нового этапа в истории интернета, а технология блокчейна в основе биткоина — эффективная, прозрачная и исключающая недоверие между пользователями — делает мир лучше.

Скульптура будет установлена в научно-технологическом парке Graphisoft на берегу Дуная. Здесь уже есть памятник основателю Apple Стиву Джобсу, который изображён в своём привычном образе: в водолазке, джинсах и круглых очках.

Проект финансируют четыре венгерские организации: Mr. Coin, Crypto Academy, Blockchain Hungary Association и Blockchain Budapest. Сроки реализации проекта не уточняются. Эскизы Гилли и Гергели будут готовы через несколько недель.
 
 
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В Будапеште, столице Венгрии, появится первая в мире статуя в честь создателя биткоина, который скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото.
 
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