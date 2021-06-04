Ксендз Владислав Завальнюк отправляется в паломничество вдоль границ Беларуси с иконами Богоматери





Фото Александры Щиглинской





пишет catholic.by. Паломничество согласовано с властями. Начнется оно в Гродно 12 июня. В гродненскую базилику Святого Франциска Ксаверия из Минска будут привезены копии наиболее почитаемых среди католиков Беларуси икон Богоматери. Многие из этих икон почитаются и православными,catholic.by.





Копии икон будут провезены на автомобилях вдоль границ нашей страны. После окончания паломничества иконы будут находиться в гродненском католическом кафедральном соборе в течение недели.





Комментируя свою инициативу, Владислав Завальнюк подчеркнул: «Болит сердце, когда вижу, что паломники не идут в Будслав. На то есть много причин. Пока нет пилигримок, пилигримку совершают копии икон. Это символ того, что мы хотели бы сделать, но пока не можем. Молимся о скорейшем восстановлении Будславского Санктуария. Пути к Богоматери не забываются», — сказал священник.





Освящение копий икон состоится в приходе Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой горке в Минске 6 июня (воскресенье) в 10 часов утра.









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