ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ксендз Владислав Завальнюк отправляется в паломничество вдоль границ Беларуси с иконами Богоматери

05.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Приход святого Сымона и Святой Алены в Минске (приход Красного костела) по инициативе настоятеля Владислава Завальнюка совершит паломничество по Беларуси с копиями самых почитаемых среди католиков Беларуси икон Богоматери.


Фото Александры Щиглинской

Паломничество согласовано с властями. Начнется оно в Гродно 12 июня. В гродненскую базилику Святого Франциска Ксаверия из Минска будут привезены копии наиболее почитаемых среди католиков Беларуси икон Богоматери. Многие из этих икон почитаются и православными, пишет catholic.by.

Копии икон будут провезены на автомобилях вдоль границ нашей страны. После окончания паломничества иконы будут находиться в гродненском католическом кафедральном соборе в течение недели.

Комментируя свою инициативу, Владислав Завальнюк подчеркнул: «Болит сердце, когда вижу, что паломники не идут в Будслав. На то есть много причин. Пока нет пилигримок, пилигримку совершают копии икон. Это символ того, что мы хотели бы сделать, но пока не можем. Молимся о скорейшем восстановлении Будславского Санктуария. Пути к Богоматери не забываются», — сказал священник.

Освящение копий икон состоится в приходе Пресвятой Троицы (Святого Роха) на Золотой горке в Минске 6 июня (воскресенье) в 10 часов утра.


https://nn.by/?c=ar&i=274029&lang=ru
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приход святого Сымона и Святой Алены в Минске (приход Красного костела) по инициативе настоятеля Владислава Завальнюка совершит паломничество по Беларуси с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зампред Еврокомиссии обвиняет Минск в нарушении фундаментальных дипломатических норм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by