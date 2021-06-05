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Турция нашла крупное газовое месторождение на дне Черного моря

05.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Турция нашла крупное газовое месторождение на дне Черного моря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что на дне Черного моря было обнаружено новое крупное месторождение природного газа. Об этом пишет ТАСС.

Согласно оглашенной им информации, месторождение было обнаружено на участке «Сакарья» в Черном море. Его объемы могут достигать 135 млрд кубометров. Это значит, что совокупный объем выявленных Турцией месторождений газа достигает 540 млрд кубометров.

Ранее, в августе 2020 года, президент Турции уже объявлял о том, что в Черном море были найдены крупные запасы природного газа. Полномасштабную разработку месторождений и поставки газа на рынки планируется начать уже в 2023 году.

Фото: Freepik

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что на дне Черного моря было обнаружено новое крупное месторождение природного газа. Об этом пишет ТАСС....
 
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