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Первая Кармен, Ева и Неле: звезде мирового балета Людмиле Бржозовской исполнилось 75 лет
Источник материала: ОНТ
Она буквально летала над сценой, не касаясь ее поверхности! Звезде мирового балета Людмиле Бржозовской – 75! Народную артистку БССР поздравил Президент. Первая Кармен, Ева, Неле, Фригия в постановках Валентина Елизарьева не теряет превосходной формы. Служит педагогом-репетитором в Большом театре. Там титулованную именинницу сегодня «кружили».
Все танцуют вокруг. Она главная балерина, хотя сошла с пуантов еще в XX веке. У Бржозовской такой ритм жизни, что года считать не успевает. Держит с воспитанниками репертуар Большого. Занята премьерой «Конька-Горбунка». Секрет королевской осанки.
Настоящая «дюймовочка» – всего 1 метр и 60 сантиметров. Этого хватило, чтобы талант Бржозовской заметили великие: режиссер Дзеффирелли, хореограф Елизарьев. Она была его Музой, а он ее Мастером. Сегодня звезды сошлись в одной точке. Чувства на камеру.
Ее полет начался с партии Одетты в «Лебедином озере». Этим балетом хотела бы отметить юбилей. Осталось только определиться с датой, чтобы в образе своих учениц снова туда, где море огней – на родную сцену.
55 лет Бржозовская в этих зеркалах. Совет своего педагога Нины Млодинской «посмотрите, как плавают рыбки в аквариуме, и повторите» народная артистка передает из рук в руки. Сегодня «оттачивала» номер с новой примой Большого. И она – Людмила.
Все говорят, что она копия Одри Хепберн. Первая Ева в «Сотворении мира» Валентина Елизарьева никогда не делала пластических операций. Просто спину нужно держать, быть любимой и самой любить. Тогда и годы летят незаметно.
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Она буквально летала над сценой, не касаясь ее поверхности! Звезде мирового балета Людмиле Бржозовской – 75! Народную артистку БССР поздравил Президент. Первая...
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