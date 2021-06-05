Гигантский череп в половину человеческого роста выбросило на берег в США

Источник материала: ОНТ

Огромный череп в половину человеческого роста выбросило на берег в американском штате Нью-Джерси. Фото необычной находки в соцсетях опубликовали представители парка Айленд Бич, где и был обнаружен череп.

You never know what you are going to find on the beach after a storm! Our State Park Police found this skull at Island Beach State Park on Monday. As soon as we identify it, we'll let you know.



For now, do you have any guesses? pic.twitter.com/huuHiBl70z — New Jersey Department of Environmental Protection (@NewJerseyDEP) June 2, 2021 1

«Никогда не знаешь, что найдешь на пляже после шторма», – написала в посте администрация парка.

Фото быстро привлекло внимание пользователей соцсетей, которые бросились отгадывать, какому животному он принадлежал. Некоторые выдвинули довольно экзотические версии о том, что это может быть череп птеродактиля, результат экспериментов в тайных лабораториях или вообще гигантский зуб.

Впрочем, наиболее популярной стала версия о том, что это был кит, которого убили и съели акулы. Именно эта версия оказалась наиболее близка к реальности: позже администрация парка сообщила о том, что череп принадлежал малому полосатику – киту, достигающему 7-8 метров в длину и весящему от 4 до 5 тонн.

Фото: New Jersey Department of Environmental Protection

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