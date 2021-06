Гигантский череп в половину человеческого роста выбросило на берег в США

Источник материала: ОНТ

Огромный череп в половину человеческого роста выбросило на берег в американском штате Нью-Джерси. Фото необычной находки в соцсетях опубликовали представители парка Айленд Бич, где и был обнаружен череп.

You never know what you are going to find on the beach after a storm! Our State Park Police found this skull at Island Beach State Park on Monday. As soon as we identify it, we'll let you know.



For now, do you have any guesses? pic.twitter.com/huuHiBl70z

— New Jersey Department of Environmental Protection (@NewJerseyDEP)

