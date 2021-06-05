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Гигантский череп в половину человеческого роста выбросило на берег в США
Источник материала: ОНТ
Огромный череп в половину человеческого роста выбросило на берег в американском штате Нью-Джерси. Фото необычной находки в соцсетях опубликовали представители парка Айленд Бич, где и был обнаружен череп.
«Никогда не знаешь, что найдешь на пляже после шторма», – написала в посте администрация парка.
Фото быстро привлекло внимание пользователей соцсетей, которые бросились отгадывать, какому животному он принадлежал. Некоторые выдвинули довольно экзотические версии о том, что это может быть череп птеродактиля, результат экспериментов в тайных лабораториях или вообще гигантский зуб.
Впрочем, наиболее популярной стала версия о том, что это был кит, которого убили и съели акулы. Именно эта версия оказалась наиболее близка к реальности: позже администрация парка сообщила о том, что череп принадлежал малому полосатику – киту, достигающему 7-8 метров в длину и весящему от 4 до 5 тонн.
Фото: New Jersey Department of Environmental Protection
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Огромный череп в половину человеческого роста выбросило на берег в американском штате Нью-Джерси. Фото необычной находки в соцсетях опубликовали представители...
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