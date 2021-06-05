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Служебные собаки и военная техника: брестские десантники познакомили школьников с бытом и армейской жизнью

05.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Служебные собаки и военная техника: брестские десантники познакомили школьников с бытом и армейской жизнью

Самая беззаботная пора сейчас у школьников, впереди три месяца отдыха. Начать каникулы с впечатлений предложили брестские десантники и пригласили в гости ребят из школьных лагерей. В части – и техника, и солдатский чай, и полезные уроки, которые важно знать каждому, даже взрослым. 


Дети не скрывают восторга от возможности соприкоснуться со всем, что раньше могли лишь видеть в кино. «Кайман», «Волот», «Дракон», модернизированная станция связи – вся техника реальная и только вернулась с учений. Посидеть, порулить, повертеть – разрешается.

Кстати, понятия «слабый пол» в бригаде не существует, к женщинам, конечно, относятся с особым уважением, но боевые задачи – будь то полевые выходы или прыжки с парашютом – они выполняют наравне с парнями.

Для самых маленьких – главное армейское впечатление вовсе не техника и снаряжения, а собаки. Первоклашки не отходят от служебных псов, а те хоть и не привыкли к такому вниманию, готовы потерпеть.  

Марсия – среднеазиатская овчарка, обучена для несения караульной службы и для выставочных таких выступлений.

Силы специальных операций – это элита Вооруженных Сил еще и потому, что служба десантников связана с огромными нагрузками и постоянным риском. Без медицинских знаний никуда, впрочем, как и в обычной жизни. 

Для малышей один день в армии – это увлекательное путешествие в мир сильных мужчин в форме, о котором они знают по рассказам. Для старшеклассников – это ближайшая реальность, для некоторых на несколько месяцев в армии, для других – военные будни станут делом жизни.   

Для полноты впечатления – знакомство с бытом, где живут, что едят, как отдыхают солдаты, и импровизированный концерт с чаепитием. Судя по радостным лицам, многим захотелось приехать еще.

Лето военнослужащих расписано по дням, кроме полевых выходов и тренировок – военно-патриотические лагеря для школьников. После областного этапа игры «Зарничка» для малышей, 17 июня, старты для взрослых примет «Зарница».

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Теги: знакомства
 
 
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Самая беззаботная пора сейчас у школьников, впереди три месяца отдыха. Начать каникулы с впечатлений предложили брестские десантники и пригласили в гости ребят из...
 
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