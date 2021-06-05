Посол России в Беларуси посетил Брест – здесь прошла юность дипломата

Источник материала: ОНТ

Брест – здесь прошла юность дипломата" class="one-news__figure-img">

Полвека спустя посол России в Беларуси посетил Брест. С приграничным городом Евгения Лукьянова связывают самые тёплые воспоминания, здесь прошла юность дипломата.





Визит получился ностальгический – спустя десятки лет город, конечно, изменился и похорошел. Первым делом посол отправился в школы, где провёл юные годы. Евгений Лукьянов рос в семье военного, сменил несколько брестских школ. Бывший ученик прошёлся по знакомым коридорам, вспомнил учителей. В гимназии даже сохранились записи 1966 года о переводе ученика Лукьянова в следующий класс. Самые трепетные воспоминания оставила маленькая школа на Волынке.

В Российском центре науки и культуры Евгений Лукьянов встретился с россиянами, которые живут в Бресте. Обсудили культурные и патриотические проекты, в том числе подготовку к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

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