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Посол России в Беларуси посетил Брест – здесь прошла юность дипломата

05.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посол России в Беларуси посетил Брест – здесь прошла юность дипломатаБрест – здесь прошла юность дипломата" class="one-news__figure-img">

Полвека спустя посол России в Беларуси посетил Брест. С приграничным городом Евгения Лукьянова связывают самые тёплые воспоминания, здесь прошла юность дипломата.


Визит получился ностальгический – спустя десятки лет город, конечно, изменился и похорошел. Первым делом посол отправился в школы, где провёл юные годы. Евгений Лукьянов рос в семье военного, сменил несколько брестских школ. Бывший ученик прошёлся по знакомым коридорам, вспомнил учителей. В гимназии даже сохранились записи 1966 года о переводе ученика Лукьянова в следующий класс. Самые трепетные воспоминания оставила маленькая школа на Волынке.  

В Российском центре науки и культуры Евгений Лукьянов встретился с россиянами, которые живут в Бресте. Обсудили культурные и патриотические проекты, в том числе подготовку к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

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Теги: Брест
 
 
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Полвека спустя посол России в Беларуси посетил Брест. С приграничным городом Евгения Лукьянова связывают самые тёплые воспоминания, здесь прошла юность...
 
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