ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инновационная линейка «Агриматко-96»: продуктивность и производительность

05.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Инновационная линейка «Агриматко-96»: продуктивность и производительность

К сельскохозяйственным новостям. Международная выставка «Белагро» продолжает свою работу. В этом году аграрный форум впечатляет ассортиментом. На одной площадке – в «Великом камне» – продукция из 16 стран! Большой спрос для сельскохозяйственных предприятий. Свою инновационную линейку на выставке представила компания «Агриматко-96». 


Предприятие с палестинскими корнями и 25-летней белорусской пропиской. Компанию «Агриматко» знают более чем в 50 странах. Её техникой ежедневно пользуются и наши аграрии. Самоходные кормораздатчики, опрыскиватели, погрузчики. Каждая машина оборудована по последнему слову техники. В кабинах – все необходимое для комфорта механизатора. Что в разы увеличивает продуктивность, а значит, и производительность труда.  

Садек Шахин, генеральный директор предприятия «Агриматко-96»: «Мы привозим новейшие технологии на белорусский рынок. Это нам очень приятно, что мы тоже можем вложить в белорусское сельское хозяйство. Беларусь – доброжелательная страна, красивая, доброжелательные люди. И есть климат для инвестиций». 

Помимо техники, «Агриматко» снабжает сельхозпредприятия семенами полевых и овощных культур, средствами защиты растений, удобрениями и капельным орошением. Всё это широко представлено на выставке «Белагро-21». 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К сельскохозяйственным новостям. Международная выставка «Белагро» продолжает свою работу. В этом году аграрный форум впечатляет ассортиментом. На одной площадке...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень памяці Юркі Лістапада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by