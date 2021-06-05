Инновационная линейка «Агриматко-96»: продуктивность и производительность

Источник материала: ОНТ

К сельскохозяйственным новостям. Международная выставка «Белагро» продолжает свою работу. В этом году аграрный форум впечатляет ассортиментом. На одной площадке – в «Великом камне» – продукция из 16 стран! Большой спрос для сельскохозяйственных предприятий. Свою инновационную линейку на выставке представила компания «Агриматко-96».





Предприятие с палестинскими корнями и 25-летней белорусской пропиской. Компанию «Агриматко» знают более чем в 50 странах. Её техникой ежедневно пользуются и наши аграрии. Самоходные кормораздатчики, опрыскиватели, погрузчики. Каждая машина оборудована по последнему слову техники. В кабинах – все необходимое для комфорта механизатора. Что в разы увеличивает продуктивность, а значит, и производительность труда.

Садек Шахин, генеральный директор предприятия «Агриматко-96»: «Мы привозим новейшие технологии на белорусский рынок. Это нам очень приятно, что мы тоже можем вложить в белорусское сельское хозяйство. Беларусь – доброжелательная страна, красивая, доброжелательные люди. И есть климат для инвестиций».

Помимо техники, «Агриматко» снабжает сельхозпредприятия семенами полевых и овощных культур, средствами защиты растений, удобрениями и капельным орошением. Всё это широко представлено на выставке «Белагро-21».

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