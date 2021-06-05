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Выездное заседание сенаторов: обсудили эффективность работы с обращениями граждан

05.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выездное заседание сенаторов: обсудили эффективность работы с обращениями граждан

Во главе угла человек и его заботы, а власть на разных уровнях – помощник в их решении. Эффективность работы с обращениями граждан в Минском районе сегодня обсуждали на выездном заседании сенаторов.  


Формы взаимодействия с населением постоянно совершенствуются. Кроме той системы, которая выстроена и эффективно работает в стране, а это приемы граждан, прямые телефонные линии и диалоговые площадки, популярность набирают электронные обращения – сегодня в такой форме каждое третье. Это не так актуально для сельской местности. Но проблем у людей там не меньше. В этом убедились сенаторы накануне на выездном приёме граждан. И большинство вопросов, с которыми люди идут к сенаторам, можно решить на местном уровне. Как? Один из самых объемных вопросов на сегодняшнем заседании. Зачастую проблема даже не в финансировании, а в элементарной инициативе и профессионализме людей. И здесь важно взаимодействие с депутатами. Более того, сейчас идет работа над совершенствованием закона об обращении граждан – потому важна любая инициатива.

Также сенаторы ознакомились с работой службы «Одно окно», сюда чаще и приходят люди для решения своих проблем. За прошлый год только в исполком обратились более 12 тысяч человек. В основном людей интересует землеустройство, строительство, ЖКХ и сельское хозяйство. А вот повторных обращений стало меньше.

Минский район для обсуждения выбран не случайно – это один и самых крупных регионов в стране. В нем живёт почти 260 тысяч белорусов. Такие выездные заседания президиума продолжатся.

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Во главе угла человек и его заботы, а власть на разных уровнях – помощник в их решении. Эффективность работы с обращениями граждан в Минском районе сегодня...
 
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