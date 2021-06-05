На Мозырском НПЗ приступили к капитальному ремонту оборудования. Временно остановлено 30 производственных объектов

Источник материала: ОНТ

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе приступили к очередному капитальному ремонту оборудования. Временно остановлено 30 производственных объектов. Работы – плановые и заранее согласованы с покупателями. Отгрузка нефтепродуктов в этот период будет производиться в штатном режиме.





Эта многотонная железная конструкция – установка гидроочистки дизельного топлива. Ее временно поставили на паузу. Специалисты меняют систему, которая снижает уровень серы до стандарта «Евро-5». Работы займут около месяца. Такая же картина – и на других участках. Мозырский нефтеперерабатывающий завод остановил для ремонта около 30 производственных объектов.

Мозырский завод производит битум, различные высокооктановые добавки, 7 видов бензина и дизель. На время ремонта переработка сырья снизилась примерно вдвое – до 12,5 тысяч тонн в сутки. Работает так называемая вторая технологическая нитка. Все эти нюансы, как и объемы поставок во время ремонта, заранее согласовывались с покупателями и прописаны в контрактах.

Олег Протасов, заместитель генерального директора Мозырского НПЗ: «Капитальный ремонт – это плановое мероприятие, подготовка к которому начинается задолго до его начала. Информирование о сроках проведения капремонта и о порядке отгрузки нефтепродуктов происходит еще задолго, на стадии заключения долгосрочных контрактов. Затем в рабочем порядке за два месяца до начала ремонта идет официальное уведомление повторно всех контрагентов о сроках капремонта, а также об аспектах проведения ремонта, отгрузки и необходимости обеспечения оперативной, опережающей отгрузки всех нефтепродуктов, необходимых для потребления контрагентами. В настоящее время работа по отгрузке нефтепродуктов в адрес потребителей как на внутреннем рынке Беларуси, так и на внешнем происходит в штатном режиме».

Плановый капремонт не связан с масштабной модернизацией. Она идет на предприятии уже шестой год. Сегодня нефтеперерабатывающие заводы во всем мире стараются уйти от выпуска мазута и получать высоко маржинальные продукты. Только все решают эту задачу по-разному. Мозырь, к примеру, построил собственный комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Новый объект увеличит глубину переработки сырья до 90%. А это в свою очередь выведет белорусский завод на уровень самых современных НПЗ.

Пожалуй, это один из самых амбициозных проектов в стране. «Завод в заводе», который сможет перерабатывать три миллиона тонн сырья в год. При этом предприятие расширит корзину качественных нефтепродуктов. На промышленную эксплуатацию новый комплекс должен выйти уже к концу года.

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