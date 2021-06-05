Лукашенко в Микашевичах: Санкций у нас не будет, а если будут – в нашу пользу

Источник материала: ОНТ

О защите своего рынка и карьерах, в том числе «интеллектуальных», речь сегодня шла в Микашевичах. Президент посетил предприятие, благодаря которому этот населённый пункт существует в теперешнем масштабе, – это «Гранит». Казалось бы, крупнейший не только в стране, но и в Европе производитель щебня, работа там идёт круглые сутки, теперь и с помощью современной беспилотной техники, но даже с таким графиком и подходом загруженность не полная. Есть и проблемы со спросом, причём не только на внешних, но и на внутреннем рынке. Их Президент поручил решить в самое ближайшее время. В тему Александр Лукашенко погрузился глубоко, пообщался и с правительством, и с руководителями, и с работниками «Гранита». Некоторые решения назрели со временем, другие Президент принимал, буквально прощупывая ситуацию.





Девятитонный БелАЗ кажется игрушкой размером со спичечный коробок – пожалуй, телекамера со смотровой площадки не передаст всего размаха гранитного карьера. Глубина котлована 150 метров – на 20 метров ниже уровня Балтийского моря. Процесс добычи непрерывный и на первый взгляд простой: камень поднимают на поверхность, дробят, сортируют – и получают 15 миллионов тон продукции в год. Чтобы было понятно – это 250 тысяч вагонов, состав длиной в 3000 километров.

Уникальность микашевичских месторождений в высоком содержании диорита – это самый прочный камень, который используют в строительстве. 40% – на экспорт, остальное – для внутреннего рынка. Об этом, кстати, предметно попросит доложить Президент.

Впрочем, традиционно до разговоров о конкретном предприятии Александр Лукашенко интересуется ситуацией в области в целом. Юрий Шулейко в губернаторах Брестчины всего несколько месяцев, и так уж вышло, что этот западный регион – непростой именно сейчас. Вопрос Президент задаёт, как говорится, в лоб.

Опять же, что касается «Гранита» и вообще сотрудничества по нашим дорожным материалам и технологиям, здесь уже давняя история разных взаимоотношений с южным соседом. Всякие решения Украина, впрочем, начала принимать задолго до прошлого года, и не всегда это экономически объяснимо хоть кому-нибудь. А потому по поводу Киева – уже не доклад, а даже немного совещание.

С другой стороны, в плюс «Граниту», например, то, что развитие, закупка техники и разработка месторождений проводится за счёт собственных средств. А когда не просят денег из бюджета – значит, это не сложности, а задачи.

Спустя несколько километров на автомобилях – ещё одна точка. Разработка нового карьера – это ещё и испытательный полигон для прототипов техники. Впрочем, беспилотники внимание получат чуть позже, пока – снова о санкциях и о старой проблеме возврата долгов.

И вот, наконец, подробный доклад о том, как на промышленном 5G работают БелАЗ и погрузчик – нужна и точность, и, желательно, полная автоматизация. Но со стороны выглядит это плюс-минус привычно. Конечно, никто из журналистов не подумал – а вдруг там водитель внутри? А вот Президент задал вопрос, который отдельных скептиков мучил очень давно.

И затем – долгий ответ гендиректора БелАЗа сразу на нескольких стендах, суть которого в следующем: в долгосрочной перспективе, может, и выгодно ничего не создавать по стандартам высоких технологий, но на перспективу – это не только внедрение IT-разработок во все сферы внутри страны, но и поставка готового комплексного продукта на экспорт.

Да, при этом не всё получается сразу – это и о беспилотниках БелАЗа, и о таких же дронах МТЗ, но это и нормально. А ещё – это очень интересно.

И хоть сама технология явно впечатлила Президента, любые новации теряют смысл, когда хромает главное – сбыт продукции. Прошлый год показательным не назовёшь – всё-таки в пандемию многим странам было не до щебня, но в этом – когда заметно вырос спрос на белорусскую продукцию – не дотягивать по экспорту, прямо скажем, не комильфо.

Президент убеждён: хоть Микашевичи – город небольшой, но конкуренты его хорошо знают, больше того – побаиваются. В целом именно конкуренцию Александр Лукашенко называет одной из причин нездорового интереса к Беларуси со стороны западных стран.

И хоть Президент ясно дал понять, что «Гранит» не оставят наедине со своими проблемами, так просто работники Александра Лукашенко не отпустили. Государство готово помочь в ситуации с Россией? Но как конкретно?

А прошлогоднюю ситуацию с импортом щебня из Украины сами работники «Гранита» назовут парадоксальной. Это ведь уже не торговля между добрыми некогда соседями.

С Президентом поговорят и о вопросах локальных (хотя это как посмотреть). К примеру, у местного санатория не достаёт персонала для получения лицензии на отдельные виды услуг. Строгие нормы или бюрократия? Как бы там ни было, Александр Лукашенко чуток к подобным просьбам, так что вопрос пообещал решить. А вот реконструкцию дороги Кобрин – Гомель хоть и поднимают сами горожане, но вопрос этот не только местного значения.

И ведь совсем неплохо, что в небольших городах людей волнуют вот такие – житейские вопросы. Вот что, к примеру, главное для производителей щебня? Побольше строек в стране!

Но затем Александр Лукашенко дал ещё одно поручение. Оно вроде как не самое броское, но важное, раз уж так часто говорится о перераспределении полномочий. Пообщаться с коллективом Президент попросил губернатора. Это было так неожиданно, что даже микрофон нашёлся не сразу.

И вроде это ведь такая простая и очевидная просьба, но – тем не менее, об этом просил Президент. Остальные региональные руководители в будущем могут это делать уже самостоятельно.

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