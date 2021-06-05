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Цены на нефть поднялись выше $72 впервые за два года
Источник материала: ОНТ
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в $72,15 за баррель – впервые с мая 2019 года. Об этом свидетельствуют
По сравнению с предыдущим днем торгов стоимость нефти увеличилась на 1,14%. Позже цена барреля Brent несколько сократилась, откатившись до отметки $71,75 за баррель по состоянию на 21 час 17 минут.
Выросли и котировки нефти марки WTI – по состоянию на 21 час 17 минут её стоимость составила $69,46 за баррель, увеличившись на 0,94% по сравнению с предыдущим днем торгов.
Фото: Freepik
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Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила отметку в $72,15 за баррель – впервые с мая 2019 года. Об этом свидетельствуют...
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