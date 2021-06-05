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Крупнейшую партию контрабандных бриллиантов стоимостью $3,22 млн выявили в Гонконге

05.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупнейшую партию контрабандных бриллиантов стоимостью ,22 млн выявили в Гонконге

Таможня Гонконга выявила крупнейшую партию контрабандных бриллиантов и других драгоценных камней, примерная стоимость которых оценивается в $3,22 млн. Об этом со ссылкой на агентство «Синьхуа» пишет БЕЛТА.

В партии насчитывалось порядка 1,3 тыс. бриллиантов, 10 сапфиров, 1 изумруд и около 30 грамм бриллиантов меле. Партия была задержана 3 июня при пересечении контрольно-пропускного пункта. Её обнаружили в выезжавшем из Сянгана мини-грузовике, за рулем которого находился 47-летний водитель – он был задержан.

По словам таможенников, это самая крупная партия контрафактных драгоценностей за всю историю гонконгской таможни. По выявленным фактам проводится расследование.

В Гонконге контрабанда является серьезным преступлением, за которое грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а также штрафа в размере до 2 млн гонконгских долларов.

Фото: info.gov.hk

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Таможня Гонконга выявила крупнейшую партию контрабандных бриллиантов и других драгоценных камней, примерная стоимость которых оценивается в $3,22 млн. Об этом со...
 
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