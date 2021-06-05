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Facebook заблокировала аккаунты Трампа сроком на два года

05.06.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Facebook заблокировала аккаунты Трампа сроком на два года

Руководство американской социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению компании, разблокировать аккаунты бывшего президента США можно будет через два года. При этом срок блокировки отсчитывается с 7 января 2021 года. В пресс-релизе отмечается, что блокировка аккаунтов Трампа по прошествии двух лет может быть продлена, если эксперты увидят «серьезный риск для общественной безопасности».

В пресс-релизе также отмечается, что соцсеть оставляет за собой право применения санкций против аккаунтов Трампа и после их разблокировки, вплоть до полного их удаления.

Фото: Freepik

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Руководство американской социальной сети Facebook пересмотрело свое решение о бессрочной блокировке аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает...
 
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