Драка за ядерный чемоданчик Трампа и винтовка Мао. Кто охраняет китайских генсеков

Источник материала: Onliner Правителей Китая регулярно включают в списки самых охраняемых мировых лидеров. Так было, вероятно, всю историю страны, которая в прошлом веке начала активно меняться (как, впрочем, и весь мир). Сложнейшим периодом стала первая половина столетия: Китаю пришлось пройти через войны и многочисленные внутренние конфликты, обескровливающие регион не хуже внешних агрессоров. Потом случились метания от противостояния коммунизму к его поддержке.

Вторая половина прошлого столетия началась с коллективизации, «коммунизации», построения социалистического общества и уничтожения социального неравенства. Точнее, такие были заложены планы, реализовывалась программа «культурной революции» с классовым разделением и борьбой всех со всеми.

Постепенно путь признали неэффективным, и в страну начали возвращаться «капиталистические» ценности, например, рыночная экономика с сокращением влияния государства и иностранные инвестиции (с конца 70-х годов в стране проводили реформы, старт которым дал Дэн Сяопин).





На протяжении всего времени китайские лидеры партии — формальные и неформальные — становились целью для недовольных переменами или, наоборот, сторонников стабильности. Но даже без них любое государство обязано обеспечить безопасность первых лиц и их ближайшего окружения. В Китае для этих целей было создано Центральное бюро безопасности КПК, с момента его основания в 1949 году во главе ведомства находились всего шесть человек — особенно доверенные и преданные партии и ее лидерам товарищи.

Бюро имеет сложную для человека непосвященного структуру, к тому же оно наделено более широкими полномочиями в сравнении с аналогичными ведомствами многих других стран. Долгое время работа Бюро оставалась полностью скрытой от взгляда извне, ситуация несколько изменилась после того, как Китай начал придерживаться более открытой внешней политики, а высокопоставленные чиновники стали активнее путешествовать за пределы страны.



Мао и глава его личной охраны. Фото: South China Morning Post

В состав Бюро входит особенное подразделение, задача которого — охрана первых лиц государства. Оно было основано в 1953 году и с тех пор несколько раз меняло название: вначале это был «Отряд 001», затем «Отряд 3747», «Отряд 8341», позже цифры менялись еще несколько раз, сейчас это «Отряд 61889» (в 2000-м), который является подразделением Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Официальных объяснений выбора обозначений нет, есть лишь легенды. Особенно часто упоминается несколько в связи с 8341: мол, Мао предсказывали 83 года жизни и 41 год у руля КПК; вторая гласит, что именно этот номер был выбит на личном оружии будущего основателя нового Китая, когда он участвовал в Наньчанском восстании в 1927 году. Второй вариант упоминался в материале газеты People's Daily в 2007 году. В частности, в материале говорилось о привязанности Мао к своей винтовке. Став у руля страны много лет спустя, он якобы вспомнил о ней и назвал подразделение в ее честь.



Фото: Marc Riboud/Pinterest

После основания подразделения в нем насчитывалось около тысячи сотрудников, штат был значительно расширен во время «культурной революции». К 1969 году в «Отряде 8341» работало около 8 тыс. человек. Ведомство было подотчетно верхушке власти, руководство назначалось исключительно главой страны.

Вокруг подразделения всегда существовала завеса тайны, так как его сотрудники охраняли «святая святых», места, куда не ступала нога простого смертного, например, Дом народных собраний, где Мао и члены партии обсуждали будущее Китая. Очевидно, что непререкаемый авторитет Мао проецировался и на «Отряд 8341».

По этой причине его побаивались, а кто-то и ненавидел: писали, что «8341» стал непреодолимой стеной для тех, кто желал сместить председателя КНР, — сама идея о государственном перевороте казалась нереальной. В качестве примера приводят маршала Линь Бяо, который считался правой рукой и наследником Мао, но погиб в авиакатастрофе, а позже был объявлен предателем. Считается, что Линь всеми силами пытался взять контроль над «8341», однако безуспешно, несмотря на близость к председателю. Линь не был единственным в своих стремлениях, поэтому в кадрах регулярно проводились чистки: самые преданные внешне могли оказаться предателями с точки зрения партии.



Мао Цзэдун и Линь Бяо. Фото: Leroy W. Demery, Jr.

В плане подготовки в «Отряд 8341» вряд ли что-то изменилось с годами: наверняка требования для тех, кто хочет попасть в него, те же. Отчасти подход напоминает тот, который практикуется в Северной Корее: строгая секретность, бесконечная лояльность к партийному руководству и его главе, «чистая» родословная на несколько поколений назад, привлекательный внешний вид, правильные черты лица и отменное здоровье. Конечно, требуется и достойное образование, поначалу было достаточно средней школы. Во времена правления Мао председатель, кстати, сам активно общался со служащими «8341», читал им лекции и составлял правила работы.

Сложнее всего приходилось во время «культурной революции», когда власть пыталась перекроить страну на новый лад. Руководство разведывательного управления, например, было командировано в сельскую местность для «переобучения», а часть обязанностей переложили на другие подразделения. Такая практика прекратилась в начале 70-х годов. Вероятно, конкретно охранного спецподразделения она коснулась лишь слегка.



Дэн Сяопин. Фото: Xinhua

С течением времени больше подробной информации о спецслужбе, ответственной за безопасность первых лиц Китая, не становилось: ее деятельность остается засекреченной, лишь изредка какие-то крохи оказываются снаружи.

Предположительно, существует несколько основных периметров охраны — так действуют во всем мире. Во внешнем — около полутысячи сотрудников, затем идет меньший периметр на 100 человек, прошедших дополнительное обучение, в следующем — около 35 человек, в самом близком «кругу» — 10—20 человек персональной охраны. Подчеркнем, это лишь предположения экспертов и журналистов, собиравших информацию по крупицам из разных источников вплоть до мемуаров.

Актуальны ли данные сейчас, проверить невозможно, так как служащие подразделения не участвуют, например, в парадах и других публичных выступлениях. Внутренняя их иерархия еще более сложна: даже непосредственные телохранители первого лица выполняют разные задачи.





Сейчас в Китае председательствует Си Цзиньпин, в охране которого якобы задействована армия из пяти тысяч человек (не одновременно, конечно). В их распоряжении есть флот вертолетов, дронов и другая техника. Места, где намерен побывать генсек, начинают проверять задолго до его приезда и организуют круглосуточную охрану местности. Отдельная команда занимается обеспечением информационной безопасности: когда-то хакеры были героями фантастических фильмов, сегодня это вполне себе рядовые сотрудники спецслужб и тех, кто им противостоит.

Одновременно приходится бороться с вероятными попытками ликвидации главы компартии Китая, а таких якобы было не менее шести (по состоянию на 2014 год). Плюс имеются желающие свергнуть строй, а другие не очень довольны борьбой с коррупцией. Подтверждения тому лишь косвенные, обычно они проявляются во внезапных передвижениях военных, которые берут под усиленный контроль определенные регионы, проводят секретные совещания.

В зависимости от обстановки охрана Си Цзиньпина может раствориться в толпе или окружать своего патрона. В некоторых случаях количество гостей на приеме может оказаться примерно таким же, как и число сотрудников службы безопасности. Нередко охрана выполняет и несвойственные ей функции, например, выступает в образе клакёров — когда нужно подтолкнуть окружающих к какой-либо реакции, в частности одобрительно хлопать. Либо молча наблюдает за происходящим.





Одной из важных персон в защите Си является генерал-майор НОАК Ван Шаоцзюнь, который прошел путь от сотрудника охраны высшего руководства КПК, затем являлся телохранителем председателя, а потом занял пост руководителя Центрального бюро безопасности КПК — после глобальной чистки в рядах этого ведомства около шести лет назад. Некоторые источники связывают произошедшее именно с приходом Вана. Теперь он считается одной из центральных фигур власти, доверенным лицом своего босса, но… информация о нем полностью засекречена: он человек без прошлого.

Сравнительное видео ниже снято в Париже.

Охрана Си Цзиньпина, рьяно выполняющая свои обязанности, как-то оказалась замешана в серьезном инциденте. По крайней мере, так сообщала пресса в 2018 году. Неприятная ситуация сложилась во время визита Дональда Трампа в Китай. Как известно, американского президента везде и всегда сопровождает сотрудник с «ядерным чемоданчиком» — системой, позволяющей отдать приказ о применении ядерного оружия.



Фото: abc.net.au

Сообщалось, что сотрудник секретной службы США схватил китайского коллегу после того, как тот попытался преградить путь «ядерному чемоданчику»: он следовал за Трампом, идущим на встречу с Си в Доме народных собраний. Наметилась небольшая заварушка с участием высокопоставленных чинов охраны, а кое-кто даже оказался на полу. Все закончилось мирно, и рука иностранца так и не коснулась «особо важного портфеля», в противном случае это был бы первый в истории подобный инцидент. После глава китайского подразделения охраны принес свои извинения.

Также достоянием общественности стал случай, после которого, вероятно, половина охраны главы КНР поседела. Это произошло летом 2019 года во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Находясь на сцене после официальной части Си Цзиньпин наклонился к гостям в первых рядах. Он на мгновение потерял равновесие и едва не упал, однако его подхватили охранники.

Защита Си Цзиньпина и его предшественников не ограничена постами с вооруженной охраной, это целая экосистема, в которую входят небольшие производства и фермы, поставляющие все необходимое для нужд председателя и его окружения. Одновременно это одна из наиболее засекреченных организаций — в этом ее сила.

Источники: WSJ , Axios , 6park , Politico , BBC , 163 , PeaceHall , FAS , Cambridge , ThekingPrudence , The Diplomat .



